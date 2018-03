Eberbach. (cum) Vier der noch 22 Spielplätze in Eberbach stellte die Stadtverwaltung voriges Jahr auf den Prüfstand: Der in der Itterstraße wurde bereits im vorigen Jahr zur Schließung vorgesehen, bleibt aber, bis dort gebaut wird, noch geöffnet. Auch bei den Spielplätzen im Von-Göler-Weg am Scheuerberg, in der Alten Dielbacher Straße im Holdergrund und in der Hohenstaufenstraße wurde eine Nutzung als Baugrundstück geprüft. Zudem ging es um Einsparungen bei Pflege und Unterhalt. Für alle Spielplätze zusammen gibt die Stadt rund 190.000 Euro im Jahr aus.

Im vorigen Sommer konnten sich einen Monat lang die Bürger zur Zukunft der drei für eine andere Nutzung ins Auge gefassten Spielplätze äußern. Elf Stellungnahmen gingen bei der Verwaltung ein.

Am Donnerstag beschloss der Gemeinderat, nur den derzeit wenig genutzten Spielplatz im Von-Göler-Weg stillzulegen und brachliegen zu lassen, falls er künftig wieder gebraucht wird. Verkauft werden soll das 1200 Quadratmeter große Grundstück nicht.

Der für eine teilweise Bebauung und Verkleinerung vorgesehene 1100 Quadratmeter große Spielplatz im Holdergrund bleibt unverändert in seiner jetzigen Größe erhalten. Auch der 400 Quadratmeter große Spielplatz in der Hohenstaufenstraße bleibt.

Um den Wegfall des Spielplatzes in der Itterstraße auszugleichen, sprach sich die AGL auch für eine Vergrößerung des Spielplatzes am Pulverturm aus. Aufgewertet werden soll der laut Stadtbaumeister Steffen Koch ohnehin. Ob der Spielplatz in der Innenstadt auch noch vergrößert wird, werde derzeit schon am Runden Tisch für Jugendbeteiligung diskutiert.