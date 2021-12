Eberbach. (fhs) Innerhalb von zehn Minuten hat der Eberbacher Gemeinderat die auf zwei Unternehmen aufgeteilten Stadtwerke ertüchtigt, um Klimaschutzziele zu verfolgen und seine Aufgaben erledigen zu können. Jeweils einstimmig erfolgten die Beschlüsse zu vier verschiedenen Tagesordnungspunkten, von denen drei zuvor ausführlich nicht öffentlich im Werksausschuss beraten worden waren.

1,74 Millionen Euro hat die Stadtwerke Eberbach GmbH 2020 an den Eigenbetrieb Städtische Dienste Eberbach abgeführt. Das war der gesamte erwirtschaftete Gewinn der GmbH. Damit dieses selbstständig agierende städtische Unternehmen allerdings Investitionen in Projekte zur Klimaneutralität der Stadt vornehmen kann, benötigt es liquide Mittel - 950.000 Euro braucht es, um in einem "Quartierskonzept Nahwärme" für das Betriebsgelände der Stadtwerke sowie den Kindergartenneubau an der Güterbahnhofstraße das Erforderliche umsetzen zu können, ebenso für Maßnahmen im Solarkonzept Eberbach und die Übernahme der Solaranlage auf dem Feuerwehrgerätehaus.

Stadtwerkeleiter Günter Haag: "Das ist der praktische Teil der Klimaneutralität: Wir wollen auch das Rathaus mit Solaranlagen bestücken. Wenn Sie heute an den Ladestationen Strom tanken, beziehen sie bilanziell Strom vom Feuerwehrgerätehaus." FWE-Stadtrat Dietmar Polzin erkundigte sich, wie das künftig aussehen werde: "Klimaneutralität wird immer Geld kosten". Haag verwies den Anfrager auf den nicht-öffentlichen Teil der Ratssitzung.

Die Bürgervertretung genehmigte einstimmig die von der Verwaltung vorgeschlagene Einzahlung in die Kapitalrücklage 2022 in Höhe von 950.000 Euro, nachdem zuvor schon der entsprechende Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Dienste (mit diesen darin enthaltenen Mitteln) angenommen worden war.

Nach Aufteilung der Stadtwerke in zwei formal getrennte Unternehmen mussten auch die formalrechtlichen Voraussetzungen entsprechend angepasst und geändert werden.

So wurde die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Städtische Dienste neu gefasst, bei dem der Werksleiter auch in Vertretung eines Dritten handeln kann. Ohne Änderung des entsprechenden Satzungsparagrafen wäre ansonsten die Position eines zweiten Werkleiters erforderlich geworden.

Geändert wurde zudem die Wasserversorgungssatzung. Die Stadtwerke-GmbH rechnet die Wassergebühren im Auftrag des (anderen) Eigenbetriebs ab und tritt gegenüber den Eigenbetriebskunden auf. Beide geänderten Satzungen treten zum 1. Januar 2022 in Kraft.

Einstimmig bewilligte der Rat zudem die Übernahme einer Bürgschaft für die Stadtwerke GmbH. Sie will damit ausschließlich im Bedarfsfall kurzfristig ihre Zahlungsfähigkeit absichern, indem sie dann Kreditlinien von 1,2 Millionen Euro der Sparkasse Neckartal-Odenwald in Anspruch nimmt. Die Bank fordert dafür von der Stadt die Übernahme einer Bürgschaft in Höhe von 80 Prozent.