Eberbach. (fhs) Spezialitäten vom Grill, Gewürze, Hüte, Fisch und Pommes Frites - "wir haben sechs feste Zusagen" berichtete Bernhard Walter zur Kuckucksmarkt-Alternative 2021 in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Der stellvertretende Leiter der Rathaushabteilung Kultur, Touristik, Stadtinformation Walter schilderte den Stand der Vorbereitungen und vor allem das Aus für den verkaufsoffenen Sonntag der Eberbacher Innenstadtgeschäfte.

Wie bereits berichtet gestattet die Coronaverordnung des Landes weder Musikauftritte noch das Sonntagseinkaufen in Innenstadtgeschäften, das nicht mit einem Fest (das eben nicht stattfinden kann) verbunden ist. Der eigentliche Kuckucksmarkt in der Au ist wie schon 2020 von der Stadt abgesagt worden.

So wird neben dem Ersatzangebot für die Händlermeile – zwischen 27. August und 4. September verteilt auf verschiedene Plätze in der Kernstadt – kein Begleitprogramm stattfinden. Das Gesundheitsamt hatte auf die Landesregeln hingewiesen. Bürgermeister Peter Reichert: "Ich trau’ mich fast nicht, da noch den Begriff Kuckucksmarkt-Alternative in den Mund zu nehmen." CDU-Fraktionsvorsitzender Georg Hellmuth zeigte sich über die behördliche "Unflexibilität" und den "Mangel an Solidarität" mit gebeutelten Geschäftsleuten "extrem wütend": "Auch das bisschen ist besser, als gar nichts zu machen. Wir sehen, dass hier der Amtsschimmel wiehert!" Bürgermeister Reichert verteidigte die Kreisverwaltung, die auf Einhalten der Regeln zu achten habe.

Reichert: "Manche Geschäftsleute sind gar nicht so erpicht darauf, bei derart beschränkten Zugangszahlen verkaufsoffene Sonntage abzuhalten."