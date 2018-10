Es gibt zu viele Schmuddelecken in der Stadt, finden vier Gemeinderäte aus den vier Fraktionen. Und regen an, den Bürgersinn für eine sauberes Eberbach zu schärfen. Foto: jbd

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Abfalleimer quellen über, Zigarettenkippen, Schnapsflaschen, Chipstüten, gebrauchte Tempos und Übleres landen an Straßenrändern und in der Botanik und sorgen dafür, dass das Erscheinungsbild der Stadt an vielen Stellen alles andere als "adrett" ist. So sehen es vier Stadträte aus allen Fraktionen, und das geht ihnen so gewaltig gegen den Strich, dass sie am Donnerstagabend im Ratssaal zu Gegenmaßnahmen aufforderten: Klaus Eiermann (SPD), Michael Reinig (FW), Michael Schulz (CDU) und Peter Stumpf (AGL). Zum Befund, dass die fehlende Sauberkeit in Straßen und Parks von Einheimischen und Gästen immer öfter beklagt werde, kommt für die Vier noch ein zweiter: Die städtische Reinigung reicht nicht mehr aus, um das Problem in den Griff zu kriegen. Deshalb erging mit großer Mehrheit der Auftrag an die Verwaltung, "geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Gesamtsituation zu erarbeiten und vorzulegen".

Die Antragsteller selbst schlagen neben zusätzlichen Abfalleimern und der Priorisierung der Reinigungsstellen vor, Patenschaften für Plätze und Straßenabschnitte zu vergeben, Umweltpaten zu bestellen und die Reinigungspflicht auf die Eigentümer zu übertragen. Ihr Vorstoß richtet sich also insbesondere darauf, die Bürger besser einzubinden und "Gemeinschaftsgeist" für das "Ideal einer sauberen Stadt" zu fördern.

"Leider nehmen viele Bürger samstags den Besen nicht mehr in die Hand", machte Bürgermeister Peter Reichert klar, dass dieses Anliegen auch das seine ist. Man habe schon Kehrversuche mit der Kehrmaschine gemacht und erwarte jetzt einen Befund, "wie sich das in Euro abbildet". Reichert sieht die Schwierigkeit in der verbreiteten Haltung, "dass es bequemer ist, wenn’s die Stadt macht". Die Leute müssten irgendwie zur Mitwirkung animiert werden.

Lothar Jost und sein AGL-Fraktionskollege Christian Kaiser fanden als einzige in der Ratsrunde den Mangel an Sauberkeit so schlimm auch wieder nicht. Aus Sicht des Juristen Jost wäre den Ferkeln im öffentlichen Raum auch nur beizukommen, wenn man sie in flagranti erwischte. Aber was dann? Laut Ordnungsamtsleiter Rainer Menges steht in diesem Fall rechtlich nichts im Wege, die Personalien aufzunehmen. Menges sieht das größere Probleme im Erwischen der Umweltsünder: "Das ist personell nicht abzudecken". Immerhin haben die vier Antragsteller aber den Stein in ihrem Sinne ins Rollen gebracht: die Verwaltung muss sich was überlegen.

Auch in der kommenden Vorweihnachtszeit wird die Innenstadt wieder in der gewohnten Weise im Lichterglanz erstrahlen. Einstimmig hat sich der Rat dafür ausgesprochen, einem Antrag der Eberbacher Werbegemeinschaft zu folgen und die städtische Unterstützung von 5000 auf 6500 Euro zu erhöhen. Dadurch ist laut EWG nun gewährleistet, dass trotz Kostensteigerungen neben den Haupteinkaufsmeilen Bahnhofs- und Friedrichstraße auch die Nebensträßchen der Altstadt ihre Weihnachtsbeleuchtung bekommen und nicht im Dunkeln verschwinden. Nachfragen gab es zur Beleuchtung des Neuen Markts (findet statt) und zum fehlenden Hochpunkt an der Kreuzung Friedrichs-/Bahnhofstraße, den Jens Müller (SPD) seit Jahren vermisst. Tobias Soldner von Kultur, Tourismus, Stadtinformation wusste warum: "Das Material dafür ist nicht mehr verwendbar", und wieviel neues Material koste, sei noch nicht klar. Das bei dieser Gelegenheit bekundete Interesse an anderen Beleuchtungsvarianten, auch an einer stimmungsvollen Altstadtsilhouette, lenkte der Bürgermeister auf das Entwicklungskonzept der imakomm: die Gruppe arbeitet daran.

Läuft das Thema Windkraft-Vermarktung noch auf der bekannten Zeitschiene? Tut sie nicht, erfuhr auf Nachfrage Michael Schulz (CDU). Stadtbaumeister Steffen Koch datierte den Einstieg ins Vermarktungsverfahren in Abhängigkeit von der noch ausstehenden Kooperationsvereinbarung auf schätzungsweise Dezember.

Ob sich der Besucherrekord dieses heißen Sommers auch auf die Freibad-Einnahmen ausgewirkt hat, wollte Wolfgang Kleeberger (CDU) wissen. Hat sie, verkündete Stadtwerkeleiter Günter Haag. Gegenüber 2017 habe es eine 24-prozentige Umsatzsteigerung gegeben, ein Plus von knapp 28.000 auf 145.000 Euro. Dazu hat laut Haag der vermehrte Einzelkartenverkauf beigetragen. Eine Verlängerung der Saison in den September hinein, wie von Dietmar Polzin (FW) nachgefragt, sei allerdings keine Option gewesen: dazu reichten die personellen Kapazitäten nicht aus.