Dieser Skorpion ist am Freitag auf dem Gelände der Firma Gelita in Eberbach geborgen worden. Foto: Tierrettung Odenwald e.V.

Eberbach. (fhs) Eine Expertin des Vereins Tierrettung Odenwald-Hohenlohe hat am Freitagvormittag einen lebenden Skorpion der Art euscorpius italicus auf dem Gelände des Eberbacher Unternehmens Gelita geborgen.

Firmenmitarbeiter hatten das Tier entdeckt und die Polizei alarmiert, nachdem das Tierheim Dallau in dieser Angelegenheit nicht weiter helfen konnte. Die Polizei suchte nach Leuten mit Fachkenntnissen und stellte letztlich die Verbindung zu dem ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des Vereins Tierrettung mit Hauptsitz in Möckmühl (Landkreis Heilbronn) her.

Die Exoten-Fachfrau nahm sich des Falls an, barg den Skorpion und brachte ihn an einen Ort, an dem das Tier artgerecht untergebracht und versorgt ist. Der Verein möchte die Namen seiner derzeit insgesamt 75 Aktiven vor allem in den Landkreisen Hohenlohe und Neckar-Odenwald nicht veröffentlichen, erklärt dessen Vorsitzender Bernhard Klier.

Auf der Facebook-Seite der Tierrettung Odenwald steht, dass der Skorpion euscorpius italicus zwar als giftig gilt, dass man aber keine Sorgen haben müsse, denn die Wirkung eines Stachelstichs entspreche der eines Bienenstichs. Der Verein äußert die Vermutung, dass das Tier durch einen Lastwagen aus dem Mittelmeerraum ins Neckartal gekommen ist.

Der Einsatzort Eberbach liege am westlichen Rand des Zuständigkeitsgebietes. Der Verein suche Mitglieder; am Freitag sei man nach der Urlaubszeit in der Lage gewesen, der Polizei ein erfahrenes und einsatzfähiges Mitglied für Eberbach benennen zu könnenInteressenten erfahren mehr über die Tierrettung Odenwald unter www.tierrettung-odenwald-hohenlohe.de