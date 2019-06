Eberbach. (me) Zu alt für Rock’n’Roll? Gibt es nicht. SimpleX, eine der dienstältesten Rockformation Eberbachs, steht am Freitag, 5. Juli beim Sommerstraßenfest der Eberbacher Werbegemeinschaft auf der Bühne des Kulturlabors am Bahnhofsplatz und spielt sich von A wie Adams bis Z wie Zappa durchs Rockalphabet.

In den vielen Jahren ihres Bestehens ist die Band ihren Grundsätzen treu geblieben: Das Publikum überzeugen und begeistern durch musikalische Leistung. SimpleX spielen Songs nicht, weil sie aktuell sind, sondern Songs, von denen die Band selbst überzeugt ist. Die Gruppe nimmt ihr Publikum mit und hat ein vielfältiges Repertoire von Eigenkompositionen wie "Tintenfisch Augustus" bis zu Coverversionen quer durch die Rock- und Popgeschichte.

Sängerin Nora Wieprecht, seit zehn Jahren am Mikrofon, erweitert das Set um Frauen-Power à la Anouk, Adele, Gretchen Wilson und Tina Turner. Neu am Schlagzeug sitzt Benny Safferling, der für den nötigen Druck und Groove sorgt. Wolfgang Stetzler am Bass, Michael Laule am Keyboard und Willi Haas mit Gitarre und Gesang bringen ihre jahrzehntelange Erfahrung auf die Bühne. Beginn der Konzerts auf der Kulturlabor-Bühne am Bahnhofsplatz ist um 20 Uhr