Düsterer Himmel, Nebelschleier überm Wald am Horizont: „Katzenbuckel im Herbst“, das Siegerbild von Matthias Schuler beim Fotowettbewerb des Naturparks Neckartal-Odenwald, ist mit weiteren Naturfotos bis Mitte März im Naturparkzentrum zu sehen. Foto: Matthias Schuler

Eberbach. (cum) Eisbehangene Bäume, Landschaften im Morgen-, Abend- und Gegenlicht, blühende Blumen und reißende Wasser: Ausschnitte der Schönheit des Naturparks Neckartal-Odenwald sind derzeit in der Fotoausstellung "Einblick" im Naturparkzentrum in Eberbach zu sehen.

70 Fotografen hatten für einen Fotowettbewerb 180 Bilder eingereicht. Über die Fotos wurde online abgestimmt. Die Bilder der zehn Fotografen mit den meisten Stimmen schafften es in die Ausstellung. Über die Siegerbilder des Wettbewerbs entschied eine Jury aus Foto-, Forst- und Tourismusexperten.

Der erste Platz ging an die Panoramaaufnahme "Katzenbuckel im Herbst", aufgenommen bei Waldkatzenbach von Matthias Schuler, die unter wolkenverhangenem Himmel den höchsten Berg des Odenwalds in einem Spiel aus Licht und Dunkelheit in Szene setzt.

Auf den zweiten Platz setzte die Jury ein Foto der Steinach bei Heiligkreuzsteinach. Mit etwas längerer Belichtungszeit verleiht Manfred Dieterich dem strömenden Wasser einen sphärischen Effekt. Der dritte Platz ging an die Aufnahme "Katzenbuckel mit Bienenweide" von Silke Schmitt: Sie hat bei Strümpfelbrunn eine Sonnenblume vor Wolken am blauen Himmel wirkungsvoll abgelichtet. Daneben sind noch 13 weitere großformatige Fotos im Treppenaufgang und auf die Räume des Naturparkzentrums verteilt zu sehen, darunter alleine drei von Andrea Münch, die idyllische Ausschnitte aus Wald und Feld zu unterschiedlichen Jahreszeiten zeigen. Eduardo Vento ist ebenfalls mit drei Bildern vertreten.

Die Motive zeigen Sonnenauf- und -untergänge, verschlungene Schnecken, eine Impression vom Drachenfest bei Mülben mit Kindern auf Strohballen, die Wolfsschlucht und den Katzenbuckelsee. Gekürt wurden die Sieger des Wettbewerbs bei der Eröffnung der Ausstellung Mitte Januar.

Sieger Matthias Schuler erhielt für sein Foto eine Übernachtung in einem Mosbacher Gasthaus. Den Zweit- und Drittplatzierten Manfred Dieterich und Silke Schmitt überreichte Naturparkvorsitzender Achim Brötel Präsentkörbe mit regionalen Produkten aus dem Naturpark.

Info: Die Ausstellung "EinBlick" ist bis Sonntag, 15. März, im Naturparkzentrum in der Kellereistraße zu sehen. Danach geht sie auf Tour durch den Naturpark. Geöffnet ist das Zentrum dienstags, mittwochs und donnerstags 14 bis 16.30 Uhr, sonn- und feiertags 14 bis 17 Uhr. Online können die Siegerfotos unter einblick-naturpark-neckartal-odenwald.de angesehen werden.