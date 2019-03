Eberbach. (by/jbd) Abseits vom Alltagsstress durch die Läden der Altstadt bummeln, günstig die wieder ein Stückchen gewachsenen Kinder mit Kleidung fürs Frühjahr ausstatten. Während Frau noch einen schönen Türschmuck für die Ostertage besorgt, informiert Mann sich über die Sanierung der eigenen vier Wände, und am Ende probieren sie gemeinsam ausgefallene Gerichte - Eberbach macht’s möglich. Zumindest dieses Wochenende.

Am heutigen Freitag startet eines jener Wochenenden, an denen in Eberbach ordentlich was los ist. Bei schönem Wetter soll die Altstadt wieder Anziehungspunkt für Gäste aus der Region aber auch für die Eberbacher selbst werden. Das erhoffen sich Stadt, Lions-Club und Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG), die gemeinsam ein buntes Programm für die drei Tage zusammengestellt haben.

Am Samstag und Sonntag soll der Ostermarkt jeweils von 10 bis 18 Uhr wieder ein paar Tausend Leute in die Stadthalle locken. Bereits zum neunten Mal wird er vom Eberbacher Lions-Club organisiert. Auf über 1000 Quadratmetern Fläche präsentieren 65 Aussteller aus der nahen und weiteren Umgebung kreatives Kunsthandwerk. Er steht unter dem Motto "Mit neuen Ideen in den Frühling". Dass "14 Neulinge" dabei sind - unter anderem ein Korbflechter und ein Drechsler - zeigt, dass das Interesse der Aussteller ungebrochen ist. Das kommt den Organisatoren entgegen, die sich jedes Jahr aufs Neue um Abwechslung im künstlerischen Angebot bemühen. Der Ostermarkt soll aber nicht nur zum Anschauen und Kaufen dienen, sondern auch zum Nach- und Mitmachen anregen. So können die Besucher den Handwerkern über die Schulter schauen, fachsimpeln und Kontakte knüpfen.

Für die Bewirtung mit Getränken, Snacks, Kaffee und Kuchen sorgt der Lions-Club. In der Kaffee-Ecke kann man sich ausruhen und auch miteinander ins Gespräch kommen. Der Erlös des Ostermarkts kommt, getreu dem Wahlspruch der Lions "Aus der Region - für die Region" gemeinnützigen Zwecken in Eberbach und Umgebung zugute. Bei der Eröffnung mit Bürgermeister Peter Reichert am Samstag ist eine Spendenübergabe an die Galerie Artgerecht und den Awo-Laden in Eberbach vorgesehen.

In der Galerie Artgerecht neben der Stadthalle gibt es eine kostenlose Ostereiermalaktion zugunsten des Vereins "Kunstwerk Artgerecht". Auch Straußeneier dürfen hier kunstvoll verziert werden. Außerdem gibt es österliche Tischdeko und verschiedene Ostergestecke aus Naturmaterialien zu kaufen, der Erlös geht ebenfalls an den Verein, der auch über seine Projekte, Workshops und Kurse in Zusammenarbeit mit dem Hohenstaufen-Gymnasium informiert.

Verkaufsoffene Sonntage gibt es in Eberbach jedes Jahr drei, einer davon ist am 31. März. Statt nach Feierabend noch schnell durch die Geschäfts zu hetzen, ist dies zum ersten Mal in diesem Jahr am Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr in aller Ruhe möglich. Die Geschäfte der EWG laden dazu ein und haben sich auch wieder besondere Aktionen einfallen lassen. Das Wochenende ist zugleich Auftakt für die Osteraktion der EWG. Dieses Jahr gibt es drei bunte Ostereier in Papierform. Mit ihnen kann man fünf Einkaufsschecks über 100 Euro oder zehn Zehnerkarten fürs Freibad gewinnen. Das dritte Ei ist ein Rabattgutschein für ein Drei-Gänge-Menü (23 statt 32 Euro) in einem der teilnehmenden Eberbacher Restaurants.

Zwischen 11 und 17 Uhr wird am Sonntag das Sanierung(s)Mobil Baden-Württemberg auf dem Leopoldsplatz halt machen. In der rollenden Energiesparausstellung werden die wichtigsten Energietechniken für zukunftsfähige Altbauten anschaulich gezeigt. Energieberaterin Kerstin Thomson berät Interessierte kostenlos. Ebenfalls werden an diesem Tag Handwerksbetriebe und Dienstleister in einer kleinen Gewerbeschau ihr Angebot auf dem Platz vor dem Rathaus präsentieren: Markisen, Heizung und Sanitär, Fenster und Möbel.

Die Dreierkombination gab es auch schon in der Vergangenheit. Aufgepeppt wird das Angebot mit den 1. Eberbacher Food Days auf dem Neuen Markt. An 21 Ständen, davon drei in der Bahnhofstraße Ost, gibt es eine Vielfalt unterschiedlichster Esskulturen dieser Welt. Von süßen Verführungen über deftige Burger, von saftigen Burritos bis hin zu exotischen Gerichten ist alles vertreten. Neben Pulled Pork gibt es auch "Das vegane Wohnzimmer", eine Event-Bar, Cocktails, Wein und Bier. Neben den Köstlichkeiten für den Gaumen hat das Streetfood Festival jede Menge Rahmenprogramm im Gepäck, darunter Live-Musik am Sonntag. Die Rock’n’Roll-Band "Boppin’B" aus Aschaffenburg wird ab 14 Uhr spielen.

Von der Bahnhofstraße ist es nur ein kurzer Weg über den Steg zum Rewe-Parkplatz. Dort findet am Sonntag von 12.30 bis 17 Uhr ein Trödelmarkt statt.

Im katholischen Pfarrheim in der Feuergrabengasse veranstalten die Eltern der Kindergärten St. Elisabeth und St. Maria am Samstag einen Kindersachenflohmarkt. Neben Kleidung gibt es dort von 14 bis 16 Uhr auch Spielsachen und manches mehr.