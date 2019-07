Eberbach. (pol/mün) Am späten Dienstagvormittag kam es in Eberbach zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen zwei älteren Herren. Ein 71 Jahre alter Mann lief die Untere Talstraße entlang. Als er gegen 11.30 Uhr an einem Kleintransporter vorbeikam, traf er auf einen 70-Jährigen. Der soll ausgeholt und dem ein Jahr älteren Mann einen Schlag versetzt haben, wie die Polizei berichtet.

Der 71-Jährige flüchtete daraufhin in ein nahegelegenes Wohnhaus und schloss die Haustür. Der mutmaßliche Angreifer, der offenbar nicht nüchtern war, soll von dannen gegangen sein.

Beide Beteiligten kennen sich und es bestehen offenbar jahrelang andauernde Differenzen, heißt es vonseiten der Polizei.

Die Ermittlungen übernahm das Polizeirevier Eberbach. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 06271/92100 melden.