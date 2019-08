Eberbach. (mabi) Eberbachs bekannter Schwan Sven hat einen neuen Freund. Diesmal ist es kein feindlicher Angreifer, den er in einem dunklen Auto erkennt und auf den er zornig einhackt. Es ist ein "Bootsfreund", mit dem er sich am Donnerstagabend lange Zeit im Neckar vergnügte. Da Sven und sein neuer Kumpel nur sanft miteinander spielten, gab’s auch keine Kratzer in dem großen Boot, das für einige Zeit am Neckarlauer anlegte.