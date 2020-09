Von Felix Hüll

Eberbach. Was wiegt schwerer? Der Wunsch, noch offene Baulücken in der Stadt zu schließen oder Befürchtungen von direkten Grundstücksnachbarn? Diese Grundsatzfrage stand hinter einer Debatte von Stadträten in der jüngsten Bauausschusssitzung.

Bei dem betreffenden Tagesordnungspunkt 5 ging es um die Bauvoranfrage für ein Zweifamilienhaus mit Einliegerwohnung und Carports zwischen den Straßen "Am Schneidersacker" und "Im Klingenacker" im Ortsteil Rockenau.

Hinter hohen Büschen und Bäumen befindet sich derzeit das künftige Baugrundstück an einem Stichsträßchen vom Klingenacker hangaufwärts. Weil die Pläne der Bauherrschaft dort vorsehen, das in den Unterlagen vorgesehene Baufenster an dessen nordwestlicher Grenze über die gesamte Neubau-Gebäudebreite um 4,25 Meter zu überschreiten, muss baurechtlich das Vorhaben von den Bestimmungen des Bebauungsplans befreit werden. Das Vorhaben liegt zudem 22 Quadratmeter und damit fast 15 Prozent über der zulässigen Grundflächenzahl. Zudem überschreitet es um 24 Quadratmeter mit rund neun Prozent die vorgegebene Geschossflächenzahl.

Nach Anhörung der Gemeinde entscheidet darüber das Kreisbaurechtsamt. Im Bauausschuss des Gemeinderats ging’s jetzt um das Eberbacher Einvernehmen zu den bereits Anfang März schon einmal vorgelegten Plänen. "Schon damals war doch der Hauptkritikpunkt die 4,25-Meter Überschreitung mit den Abmessungen des Baus – und daran hat man jetzt nichts geändert?", erkundigte sich SPD-Stadtrat Klaus Eiermann. Dies berühre ja zwei Anliegergrundstücke. Eiermann: "Das Vorhaben sollte mit Rücksicht auf die Belange der Nachbarschaft diese Vorgaben einhalten."

Auch Bürgermeisterstellvertreter Michael Reinig (FWV) und Heiko Stumpf (CDU) drängten darauf, den 1992 verabschiedeten Bebauungsplan einzuhalten, auf den sich die damaligen Bauherren in der Nachbarschaft ja verließen.

Karl Emig vom Stadtbauamt erläuterte die Beweggründe der Verwaltung, die gern die wenigen in Eberbach zur Verfügung stehenden Bauflächen ihrer Bestimmung zuführen und der Stadt Erschließungskosten wieder zurückholen möchte; zudem seien damals in Rockenau große Grundstücksflächen ermöglicht worden, die es heute etwa im Neubaugebiet Wolfsacker in diesen Maßen nicht mehr gebe.

Selbst beim Überschreiten der Baugrenze um 4,25 Meter bleibe ein Abstand von 18 Metern zum Nachbarhaus. Emig sagte, es sei zwar verständlich, dass man sich über Jahrzehnte daran gewöhnt habe, dass neben dem dort ohnehin als Grünfläche eingeplanten Areal auch ein Baugrundstück Grünfläche geblieben sei, aber dies sei nun mal ein Bauplatz.

Für SPD-Stadtrat Markus Scheurich blieb unklar, was sich denn an der Masse des Hauses ändere, auch wenn es innerhalb der vorgeschriebenen Baugrenzen errichtet werde. Zudem zeige die den Unterlagen beigefügte Ansichtsskizze eine Gebäudegröße, die angesichts der Hanglage dort neben den bestehenden Häusern denkbar sei.

Klaus Eiermann betonte eigens, er wolle nicht verhindern, dass hier ein Investor wirtschaftlich bauen könne. Aber er fordere eine ausgewogene Lösung zwischen dem Interesse des Bauherrn und dem der Nachbarn.

Mehrheitlich lehnte der Bauausschuss die vorgelegte Bauanfrage ab und verweigerte das gemeindliche Einvernehmen selbst unter dem von der Stadtverwaltung aufgenommenen Vorbehalt.