Von Meisterhand geformte Ravioli: Susanne D’Ignoti gibt in der Küche der Trattoria in Rockenau einen Einblick in die Geheimnisse der Pastaherstellung. Foto: Elisabeth Murr-Brück

Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Das Buch der Bücher hat alles, was einen Bestseller ausmacht: große Taten und große Gefühle, Sex und Crime, Schuld und Versöhnung. Mit der Vertreibung aus dem Paradies kam Schwung ins Leben. Aus mit Schlaraffenland, fürs Brot muss fortan geackert werden, im Schweiße des Angesichts. Doch wo Brot ist, ist Mehl und so kam auch die Pasta in die Welt, ein Teller Paradies für die Dauer einer Mahlzeit. "Mehl, Salz, Wasser, ein Schuss Olivenöl basta", sagt Susanna D’Ignoti, das reicht. Damit ist allerdings auch klar, dass es nördlich der Alpen mit dem Paradies ohne Entwicklungshilfe aus dem Süden nicht so richtig was werden kann.

Seit 40 Jahren macht Susanna D’Ignoti, Küchenchefin der "Nuova Trattoria da Luigi" in Rockenau, ihre Gäste mit italienischer Küche glücklich, nicht nur aus Eberbach und Umgebung: Von Mannheim über Heidelberg bis Mosbach hat sich der Ruf des Restaurants im Eberbacher Vorort herumgesprochen, auch Autos mit Frankfurter oder Stuttgarter Kennzeichen sieht man hier immer wieder. In der Familie gibt es wohl so etwas wie ein Gastronomie-Gen; die Eltern hatten ein Restaurant, ihre drei Brüder. Gleich nach der Schule, mit 14, hat sie bei einem der Brüder angefangen mitzuarbeiten. Sie lernt ihren Mann kennen, der lernt aus Liebe zu ihr kochen, gemeinsam machen sie in Eberbach die "Itterburg" zum kulinarischen Treffpunkt, vor 20 Jahren dann der Umzug nach Rockenau.

Wie man perfekt Nudeln macht, hat sie von ihrer Großmutter gelernt. Es ist klassische Situation der 1960er-Jahre, die Eltern arbeiten in Deutschland, Susanna, die Jüngste, bleibt zu Hause in Sizilien bei der Oma. Großmütter können großartige Ersatzmütter sein, mit viel Liebe und viel Zeit und viel Geduld und noch mehr Erfahrung, was im Leben wichtig ist. Essen ist wichtig, gut essen, auch wenn wenig Geld da ist.

Sizilien war immer ein armes Land, man kauft nicht, was man selber machen kann, außerdem schmecken selber gemachte Nudeln besser. Sie sind Teil des Alltags, mit dem Susanna aufwächst. Sie schaut zu, macht mit, sie macht das gerne, will es können, es interessiert sie, offenkundig hat auch sie das Koch-Gen. Nach und nach lernt sie die Handgriffe, immer wieder zeigt ihr die Großmutter, worauf es ankommt, wie sich das Mehl anfühlen muss und wie der Teig. Lange und gründlich muss man ihn kneten, danach braucht er Ruhe, noch etwa 20 Minuten ruhen. Das Kneten übernimmt heute die Maschine, anders wäre die Menge nicht zu schaffen.

An die fünf Kilo Mehl verarbeitet Susanna D’Ignoti in einer Woche in ihrem Restaurant zu Nudeln. Sie bezieht ihr Mehl aus Italien, das kennt sie, hat es besser im Gefühl, genauer: zwei Mehlsorten. In Italien unterscheidet man Mehl aus Weichweizen ("Farina”) und Hartweizen ("Semola”); Nudeln in industrieller Fertigung werden überwiegend aus Hartweizen-Grieß gemacht, leichter zu verarbeiten ist das Hartweizenmehl. Lange Zeit war Hartweizen in Deutschland kaum zu kriegen.

"Der Anbau ist nicht ganz einfach", sagt Reinhard Seifert von der Seifert-Mühle in Allemühl, der einzig verbliebenen von einst sieben Mühlen im Ort. 1630 wurde sie bereits in einer Urkunde erwähnt, seit 1876 wird sie von der Familie Seifert in fünfter Generation betrieben. Ein breites Sortiment an Spezialmehlen macht sie zum Anziehungspunkt. Viele ambitionierte Hobbyköche holen dort ihre Mehle, das Getreide kommt von Bauern aus der Umgebung.

Eigentlich ist Hartweizen eine alte Sorte, er stammt vom Urgetreide Emmer ab. Hartweizen mag es weder kühl noch feucht, er braucht die Wärme. Die Bedingungen in Italien sind perfekt, in Deutschland sind nur wenige Regionen geeignet. Außerdem wächst er langsamer, ist anfälliger, und schwieriger zu verarbeiten.

Nur ein Landwirt beliefert die Mühle damit. Zum Brotbacken eignet sich Hartweizen nicht, sein hoher Eiweiß-Gehalt zeigt sich in der Praxis als hoher Kleber-Anteil, für Nudeln ist das genau richtig. Das ist besonders wichtig, wenn Nudeln ohne Eier gemacht werden. Die allerdings machen eine schöne Farbe - nur: Dafür braucht man sie nicht. "Mit Gelbweizen erreicht man das auch", weiß Seifert. Gelbweizen ist gleichfalls eine alte Getreidesorte, die unter anderem Karotin, den Karottenfarbstoff enthält; auch im italienischen Mehl von Susanna D’Ignoti ist er dabei. Das verbreitete Dogma: Wasser, Hartweizengrieß und sonst nichts, gilt nicht uneingeschränkt: "Kommt drauf an, was draus werden soll", sagt die Trattoria-Chefin. Sie nimmt gerne zwei Eier für ein Kilo Mehl. Fünf Nudelsorten macht sie täglich frisch, drei Sorten Ravioli. Der Renner bei den Gästen sind derzeit die Steinpilz-Ravioli, sie selbst mag es am liebsten einfach: "Incognito", Nudeln mit Auberginen.