Eberbach. (cum) Ganz so voll wie bei der ersten Auflage im September war es im Depot 15/7 nicht: 90 hätten reingedurft, 65 kamen, feierten und tanzten zur Musik von vier DJs beim "Eberbass Vol. II" bis tief in die Nacht.

Kurz vor zehn Uhr am Samstagabend kommt die Party langsam ins Rollen. Die ersten tanzen vor der Bühne, auf der sich Plattenteller drehen und Mischpults stehen. Die Strahler kreiseln Farben und Formen aus Licht über Boden und Wände. Es gibt Bass satt. Die vier DJs Merry, Steve-B, Lude und Lil Hungry wechseln sich ab und sorgen für Abwechslung beim Sound. Lange, lange haben viele aufs Tanzen und Feiern gewartet, vor allem in Eberbach, wo die letzte Disco vor mehr als zehn Jahren dicht gemacht hat.

Im Depot: mal wieder richtiger Club-Sound, Drum’n’Bass, Old-School-Techno im 90er-Stil, hier, jetzt, alles geben, alles hinter sich lassen, an nichts denken, tanzen, schwitzen, ohne kilometerweit zu fahren und nachts oder morgens wieder durch die Nacht zurück zu müssen oder irgendwo zu stranden. "Ich feier das so, dass es in Eberbach wieder sowas gibt", sagt Azubi Josch.

Das Geld zum Ausgehen reicht bei manchen nicht einmal für den Sprit. Jetzt im Depot: fünf Euro Eintritt, kleine Getränkepreise, entspannte Stimmung, kurze Wege. Der Bass wummert, die Party kann losgehen.

Party in Corona-Zeiten ist nicht ganz so ausgelassen wie davor. Der Check-in am Einlass dauert. Moritz Limprecht und Sandra Smentek von der Mobilen Jugendarbeit, die die Party veranstaltet, fragen nach Impf- oder Genesenennachweis. Wer keinen hat, muss eine Viertelstunde auf sein Testergebnis warten. Die Kontaktdaten werden erfasst. Einfach rein und los ist nicht. Drin gilt: Maske tragen. Auch beim Tanzen geht es nicht dicht gedrängt zu. In Pausen hängen die meisten nicht im Raum oder an der Bar ab, sondern sitzen auf den Bänken draußen an der frischen Luft. Dreimal schaut die Polizei vorbei. Es bleibt friedlich und im Rahmen.

Was auch funktioniert: die überdimensionierte Lüftungsanlage. Die eigens für die Party besorgte Nebelmaschine hat keine Chance. Kaum wabern Kunstnebelschwaden über die Tanzfläche, saugt die Lüftung sie nach oben ab und bläst sie übers große Rohr über der Eingangstür in die Nacht.

Statt Nebelschwaden wabern Bässe. Lil Hungry legt harten Elektro-Crossover auf – der Sound, zu dem früher in Techno-Tempeln zum Stroboskopgewitter dicht gedrängt die Massen zuckten.

Die etwas lichtere Meute im Depot tanzt bis morgens um drei. Auf Twitch kann live mithören, wer zuhause geblieben ist. Der Verein wächst mit jeder Party weiter. Viele finden es gut, dass im Depot wieder etwas los ist: Mehrere unterschreiben spontan Beitrittsanträge.

Info: Am Samstag, 9. Oktober, geht es im Depot 15/7 in der Güterbahnhofstraße um 20 Uhr mit von Themis und Parabolic weiter. Nächste Eberbass-Party ist am Samstag, 13. November.