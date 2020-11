Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Sie arbeiten oft morgens früh oder am Abend, vielfach für Betriebsangehörige, Kunden oder Patienten unsichtbar, von Öffentlichkeit und Medien kaum wahrgenommen. Und doch ist ihre Arbeit gerade in Coronazeiten durchaus "systemrelevant." Die Rede ist von den rund 700.000 Reinigungskräften, die deutschlandweit für Sauberkeit und die viel beschworene Hygiene sorgen. Lange hatte die Gewerkschaft IG Bau mit Arbeitgebern über eine Erhöhung des tariflichen Mindestlohns verhandelt. Am Mittwoch kam nun der Durchbruch: Bis 2023 sollen die Stundenlöhne der Gebäudereiniger auf mindestens 12 Euro steigen.

"Das ist absolut gerechtfertigt", findet Izabella Stankiewicz, "denn Putzen ist schwere Arbeit". Die Inhaberin der Eberbacher Gebäudereinigungsfirma "Blitzblank" weiß, wovon sie spricht, schließlich ist die aus Polen stammende studierte Betriebswirtin und Unternehmensleiterin auch selbst als Reinigungskraft unterwegs. 2013 gründete sie ihre Firma. Inzwischen hat Stankiewicz 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich gemeinsam mit ihr der allgemeinen Gebäudereinigung, Fenster- und Bauendreinigung sowie Pflege von Außenanlagen widmen. Seit März befindet sich der Firmensitz in der Kellereistraße.

Geputzt wird unter anderem in Autohäusern, Industriebetrieben oder Arztpraxen zwischen Heidelberg und Heilbronn. "Seit Anfang der Corona-Krise haben wir einige Kunden verloren", berichtet Stankiewicz. Firmen mit Kurzarbeit etwa wollten die Reinigung ihrer Räume nun nur einmal statt wie zuvor zwei- bis dreimal pro Woche. Andere mussten wegen des Lockdowns ganz schließen. Wieder andere putzten selbst, um Geld zu sparen. Dann gebe es aber auch Firmen, die jetzt sogar zweimal am Tag ihre Räume desinfiziert haben wollten, berichtet sie. Der Arbeitsaufwand sei für die Reinigungskräfte derzeit gestiegen: "Es wird allgemein mehr desinfiziert." Das bedeute auch einen Mehrverbrauch an Desinfektionsmitteln. Arbeitsmittel wie Handschuhe seien deutlich teurer geworden. Dann die von ihr freiwillig vorgenommenen jährlichen Lohnerhöhungen – "natürlich muss ich versuchen, das von den Kunden wieder rein zu bekommen." Wobei die "Blitzblank"-Chefin betont, dass sie die meisten ihrer Angestellten längst deutlich über dem Mindestlohn bezahlt. "Unsere Kunden erwarten von uns eine gute Leistung. Aber gründliche Arbeit braucht Zeit und Kraft." Die meisten Kunden wüssten dies zu schätzen und akzeptierten eine Preiserhöhung, zeigt sie sich überzeugt.

Der Familienbetrieb „Stanley-Gebäudereinigung“ mit (v.l.) Egzon, Shaha und Gezim Batusha. Foto: Nolten-Casado

Ganz so sicher ist man sich da beim ebenfalls in Eberbach ansässigen Familienbetrieb "Stanley-Gebäudereinigung" nicht. 2017 gründete Gezim Batusha die kleine Firma. Sieben Familienmitglieder hat er derzeit als Mitarbeiter angestellt – auf 450-Euro-Basis. Die Garage des Wohnhauses am Schlüsselacker dient als Materiallager, geputzt wird unter anderem bei der VHS, in einem Reisebüro, in Arztpraxen, auf Baustellen. Glas- und Fassadenarbeiten mit modernsten Geräten, Hausmeisterdienste oder Winterdienst gehören ebenfalls zum Angebot der aus dem Kosovo stammenden Familie. Auch die Batushas mussten einen Rückgang der Aufträge verzeichnen. "Bleibt die Kundschaft weg, muss auch seltener geputzt werden." Dort, wo sie weiterhin tätig sind, spiele die Flächendesinfektion bzw. die Desinfektion von Stühlen, Türgriffen, Patientenliegen, Toiletten etc. eine wichtige Rolle, berichtet Sohn Egzon Batusha. Einer Lohnerhöhung für seine Mitarbeiter und einer entsprechenden Preiserhöhung für seine Kunden steht Gezim Batusha eher kritisch gegenüber. "Zurzeit ist das sehr schwierig. Die Kunden schauen auch auf die Preise, wenn ihr Geschäft nicht läuft. Manche könnten versuchen, eine billigere Alternative zu finden", fürchtet er.

Sind nach Angaben des städtischen Personalleiters Patrick Koch nur noch fünf Mitarbeiter für die Reinigung der Stadthalle direkt bei der Stadt angestellt, so erfolgt die Reinigung von Rathaus, Schulen oder Sporthalle nach Auskunft von Bauamtsleiter Detlef Kermbach durch auswärtige Firmen. Bleibt noch die Eberbacher GRN-Klinik zu erwähnen: 21 Reinigungskräfte sind hier über die GRN-Service GmbH angestellt und werden laut stellvertretendem Klinikleiter Ralf Geiger "über dem Mindestlohn" bezahlt. Denn gerade hier ist die Erwartung hoch, "dass sie ihre Arbeit immer qualitativ gut durchführen". Eine Mehrbelastung der Reinigungskräfte sieht Geiger aufgrund der Corona-Pandemie bislang nicht. Im Isolationsbereich müssten sie allerdings Schutzkittel, Gesichtsmasken und Hauben tragen, "wie Pflegedienst und Ärzte auch".