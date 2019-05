Unten Schwanheim, rechts am Horizont der Katzenbuckel, Richtung Norden der bewaldete Hebert: Die AGL will nach der Ablehnung im Rat die Eberbacher über ein Bürgerbegehren darüber abstimmen lassen, ob dort Windräder gebaut werden sollen oder nicht. Foto: Stefan Weindl

Von Christofer Menges

Eberbach. Mit 18:4 Stimmen hat der Eberbacher Gemeinderat am Montag einen Bürgerentscheid über die Bereitstellung des Heberts zum Bau von Windkraftanlagen abgelehnt. SPD, Freie Wähler, CDU und Bürgermeister Peter Reichert stimmten gegen den Antrag, den die Alternative Grüne Liste gestellt hatte. Für einen Bürgerentscheid wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich gewesen. Die Diskussion zu vorgerückter Stunde wurde hitzig geführt. Die CDU hatte zuvor schon den Antrag gestellt, die Entscheidung bis nach der Wahl zu vertagen, war damit aber an den Stimmen von Freien Wählern, SPD und AGL gescheitert. Die AGL kündigte noch in der Sitzung die Einleitung eines Bürgerbegehrens an. Auf diesem Wege kann sie ebenfalls einen Bürgerentscheid herbeiführen, muss dafür aber 809 Unterschriften sammeln.

Zwei Fragen wollte die AGL den derzeit 11.557 Wahlberechtigten Eberbachs zur Abstimmung stellen: Sind Sie für die Bereitstellung des städtischen Grundstücks auf dem Hebert, um dort Windkraftanlagen errichten zu lassen? Soll der Bevölkerung eine finanzielle Beteiligung an den Windkraftanlagen angeboten werden ("Bürgerwindpark")?

Als wesentliche Gründe für einen Bürgerentscheid nannte Fraktionssprecher Peter Stumpf die nur mit knapper Mehrheit gefallene Entscheidung zur Einstellung des bis dahin gelaufenen Verfahrens zur Vermarktung des Heberts im Februar und das Ergebnis der Bürgerbefragung zur Windkraft 2015. Damals hatten sich 35 Prozent beteiligt und 60 Prozent Zustimmung zur Windkraft auf dem Hebert bekundet. Der Beschluss des Gemeinderats, die Suche nach einem Investor für den Hebert einzustellen, werde dem "deutlichen Votum der Bürger, des Souveräns unserer Stadt" nicht gerecht, so die AGL. Zumal vor der Bürgerbefragung, die wegen des geringeren Aufwands damals anstelle eines Bürgerentscheids gemacht wurde, fast alle Räte gesagt hätten, dass das Ergebnis für sie bindend sei.

Nur hat sich die Zusammensetzung im Rat seither geändert. Einige Räte haben, wie sie sagten, ihre Meinung geändert. Michael Schulz (CDU) kritisierte den Antrag als nicht durchdacht, zumal einiges nicht geklärt sei: "Wir suggerieren dem Bürger, er soll entscheiden, und wissen nicht ob das im Landschaftsschutzgebiet überhaupt möglich ist." Zudem handle es sich um ein komplexes Thema, mit dem sich der Rat seit Jahren beschäftige; nun sollten die Bürger entscheiden, die nicht so im Thema drin seien.

"Wir haben die Entscheidung mit Mehrheit im Gemeinderat getroffen, nicht unbedingt in meinem Sinne, aber diese Mehrheit ist für mich bindend. Da kann es nicht sein, dass wir im Nachhinein die Bürger fragen", sagte Rolf Schieck (SPD) und machte noch ein Rechenbeispiel auf: Bei 35 Prozent Beteiligung 60 Prozent dafür, seien nur 23 Prozent Zustimmung. "Das ist nicht die Mehrheit", so Schieck.

Er wäre für einen Bürgerentscheid, wenn das Verfahren weitergelaufen wäre, sagte Bürgermeister Peter Reichert. Dann hätte es eine naturschutzrechtliche Prüfung gegeben und der finanzielle Aspekt wäre geklärt. "Zwei Punkte, die für mich und die Bürger unheimlich wichtig sind, dann lägen alle Grundlagen auf dem Tisch", so der Rathauschef. Auch sei die Zulässigkeit von Windkraftanlagen im Landschaftsschutzgebiet auf dem Hebert nicht geklärt. Deshalb komme die Forderung nach einem Bürgerentscheid einen Schritt zu früh."Wir haben eine Entscheidung getroffen, da kann man nicht jedes Mal dran rumrütteln. Das Verfahren hat uns jahrelang Zeit, Geld und Personal gekostet", stellte Peter Wessely (Freie Wähler) fest.

Ein "eigenartiges Demokratieverständnis" attestierte Peter Stumpf seinen Ratskollegen. Denn der Bürger stehe über dem Gemeinderat, der nur Vertreter sei, die Landesverfassung lasse direkte Demokratie bei Fragen zu, bei denen die Bevölkerung offensichtlich gespalten sei. Und aus welchem Grund, so Stumpf, sollte sich der Gemeinderat anmaßen, etwas besser zu wissen als die Bürger? Zudem, so Fraktionskollege Lothar Jost, könne man sich das komplette weitere Planverfahren sparen, wenn beim Bürgerentscheid die Mehrheit mit Nein stimme. Nachdem Stumpf dazu aufgerufen hatte "Wer diesem Demokratieverständnis nicht folgen will, muss uns wählen!", lief die Diskussion allerdings aus dem Ruder.

Schulz (CDU) verwahrte sich dagegen, als "Antidemokrat" hingestellt zu werden, nur weil er eine andere Auffassung von Demokratie habe und verglich den Bürgerentscheid mit dem Brexit. Karl Braun (CDU) warf der AGL "Scheinheiligkeit", eine Wahlkampfaktion und Rattenfängerei vor. "In vier Wochen ist Wahl, da kann jeder entscheiden, ob er die wählt, die die Windkraft wollen oder nicht", sagte Schieck (SPD), der zuvor selbst noch gesagt hatte, ihm sei es in 25 Jahren nicht passiert, dass jemand eine Gemeinderatssitzung genutzt habe, um Wahlwerbung zu machen.

Mit der Wahl, die nur alle fünf Jahre stattfindet, will es die AGL in dem Fall nicht bewenden lassen: "Wir werden ein Bürgerbegehren anstreben", kündigte Stumpf noch in der Sitzung an.