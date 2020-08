Die zwei kameraähnlichen Geräte an den neuen Ampelspitzen an der B 37 sind Radardetektoren. Foto: Marcus Deschner

Eberbach. (MD) Modernste Technik lässt der Rhein-Neckar-Kreis in den beiden neuen Ampeln an der Bundesstraße B37 verbauen. Die Tiefbauarbeiten an der Anlage bei der "Krone-Post" seien fertig, erläuterte Kreissprecherin Silke Hartmann. Bei den beiden "kameraartigen" Geräten an den jeweiligen Ampelspitzen, die so manchem Fahrbahnüberquerer dort Rätsel aufgeben, handele es sich um Radardetektoren.

Diejenigen, die zur Furt hingehen, seien für die Fußgänger gedacht und könnten die Freigabezeit für Menschen, die nicht so schnell bei Fuß sind, und Erblindete von neun auf 15 Sekunden verlängern. Dies sei vor allem dann wichtig, falls es zu einer Pulkbildung am Überweg komme. Die Radardetektoren, die auf die Straße gerichtet seien, verlängerten die Freigabezeit des Fahrverkehrs.

Die Tiefbauarbeiten für die Ampel an der Neckaranlage unterhalb vom Kurhaus starteten in Kürze. Diese sollen schon in der nächsten Woche fertig sein. Anschließend werden Hartmann zufolge noch die Masten gestellt und alle weiteren Anlageteile montiert. Danach müsse noch die Markierung aufgebracht werden, was weitere zwei Wochen in Anspruch nehme. Ende August dürfte dann die komplette Anlage fertig sein.

Rund hunderttausend Euro muss der Kreis insgesamt für beide Ampelanlagen hinblättern. Davon entfalle mit 74.000 Euro der größte Batzen auf die Tiefbauarbeiten, 10.000 Euro je Anlage auf Masten, Drücker, Signalgeber und weitere Teile, 2000 Euro für die Markierungen und 1000 Euro für die Beschilderungen.