Von Felix Hüll

Eberbach. Firmen geben auf, Geschäfte schließen – Eberbach in der Abwärtsspirale, eigentlich durchgehend seit das Badische Bezirksamt 1924 geschlossen wurde? Kann man so sehen. Und dabei übersehen, dass es auch das Gegenteil gibt: Wandel, Anpassung, Neugründungen.

Seit zehn Jahren entwickelt ein Unternehmen der New Economy von Eberbach aus Dienstleistungen – nicht nur für Handwerker und Kaufleute vor Ort. Auch Industriefirmen abseits vom Odenwald oder Behörden gar eines ganzen Landes nutzen das Angebot. Und die Firma will jetzt erweitern.

Die Rede ist von den Quellwerken, neue Adresse Neuer Weg Nord, zuvor Friedrichsdorfer Landstraße. Ohne die Programmierleistung und Datenumwandlung der Quellwerke würde es beispielsweise vielen Heuschrecken in Kasachstan erheblich besser gehen: "Wir haben eine App entwickelt, die dem Landwirtschaftsamt im jeweiligen Oblast dort dabei hilft, Bekämpfungseinsätze gegen Heuschrecken gezielt zu planen", erklärt Christian Hildenbrand, einer der beiden Quellwerke-Geschäftsführer.

Schon in der Bibel werden die gefräßigen Insekten als Plage beschrieben, die Ernten in der Landwirtschaft gefährden.

Auf dieser noch unausgebauten Fabrikgebäude-Etage von einst ABB möchte Geschäftsführer Christian Hildenbrand von der Internetagentur Quellwerke das Unternehmen erweitern. Foto: Felix Hüll

Weil bereits ersten Nester von Heuschrecken Merkmale abgeben, die von Digital-Drohnen ausfindig gemacht werden können, lässt sich frühzeitig aus der Luft erkennen, wo neue Schwärme entstehen könnten. Diese Aufnahmen, Satellitendaten, die Landschaft als Karte, Uhrzeit, Wetterumstände - das alles sind Daten, die zusammengeführt das Heuschreckenmanagementsystem ergeben, das Quellwerke für diesen Kunden erschaffen haben. "Unser Kerngeschäft: wir sammeln Daten, wandeln sie um und geben sie in neuen Kanälen wieder aus", erklärt Hildenbrand.

Er hat sein 2008 gegründetes Digitale-Anwendungen-Entwicklungsunternehmen mit der bereits 2004 entstandenen Firma von Timo Grüber 2012 zusammengelegt. Auf der Suche nach einem Namen betrachteten die Gründer ihren täglichen Umgang mit Quellcodes (In der Informatik nennt man den für Menschen lesbaren, in einer Programmiersprache geschriebenen Text eines Computerprogrammes Quelltext oder Quellcode). Und sie nahmen für sich in Anspruch, dass aus viel kreativer Energie durch ihre Programmierarbeit regelrecht (Kunst)Werke entstehen – also: Quell-Werke.

Das erörtert er mit dem anderen Quellwerke-Geschäftsführer Timo Grüber (links) im Großraumbüro. Foto: Felix Hüll

Für das Firmenmaskottchen – in der Branche üblich – ergab sich das Bild des Tauchers. Er erhielt als kleinen Partner die Krabbe Thorsten zur Seite gestellt. Beide, Taucher und Krabbe, zieren die Bürowand und verschiedene Sitzgelegenheiten in der Firma. Weil Grüber wie Hildenbrand aus Eberbach stammen, hier ihre Familien und Freundeskreise haben, siedelten sie mit ihrer Firma nicht in städtische Zentren um, sondern blieben und stellten Leute ein.

29 Porträts zeigt die Webseite www.quellwerke.de sowie vier Stellengesuche: gefragt sind Typo3- und PHP-Entwickler, Webdesigner und SEO-Manager. Elf neue Mitarbeiter kamen allein 2021 hinzu. Hildenbrand: "Wir haben drei Bereiche im Portfolio: das klassische Webdesign, das Informationsmanagement sowie die mobile App-Entwicklung im Business-Bereich, also keine Spiele. Wir könnten nach wie vor fünf bis sechs Leute direkt einstellen."

In den ehemaligen Räumen von ABB in direkter Nachbarschaft zu Eaton Cooper Crouse Hinds ist eine moderne IT-Bürolandschaft entstanden mit Bildschirmarbeitsplätzen. Daneben finden sich Begegnungsflächen, auf denen sich die Erfinder neuer Internetlösungen ungezwungen austauschen und gegenseitig neue Anregungen oder einfach nur Motivation bei einer Durststrecke geben können. Wem das ein wenig zu sehr nach Silicon Valley im Ittertal klingt, der mag recht haben.

"Das ist so ein bisschen Fluch und Segen des ländlichen Raums", sagt Hildenbrand. "Nach dem Studium wollen die Leute in die große weite Welt und gucken gar nicht, ob und was es direkt bei ihnen vor Ort gibt." Aber nach und nach spreche es sich auch an den Hochschulen in der Region herum; die Quellwerke haben Praktikanten etwa von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg aus Mosbach.

Ein Unternehmen wie die Internetagentur Quellwerke bietet durchaus den städtischen Zentren vergleichbare Digitalarbeitsplätze mit Aufgabengebieten und Kunden sowohl im süddeutschen Raum, aber auch in ganz Deutschland sowie im Ausland. Und es erspart lange Pendleranfahrtszeiten, wenn man um Raum Eberbach wohnen bleiben und die Vorteile dieser Stadt nutzen möchte.

Für 2022, das Jahr des zehnjährigen Bestehens der Quellwerke, plant die Firma ihre Bürofläche auf dem gleichen Stockwerk nahezu zu verdoppeln – auf just jener Fläche, auf der die Mutter des Geschäftsführers Hildenbrand einst bei ABB ihre Ausbildung gemacht hat.