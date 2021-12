Eberbach (fhs) Gleich vier gläserne Trophäen stehen neben Urkundensichtständern auf dem Konferenztresen mitten im Großraumbüro der Internetagentur "Quellwerke" von Eberbach. Das 2012 als GmbH gegründete Unternehmen hat unter 197 Agenturen mit 985 eingereichten Projekten vier Auszeichnungen innerhalb des Deutschen Agenturpreises erhalten.

Diesen Preis nutzt die Agenturbranche in Deutschland, um ihren Unternehmen eine Plattform zum Bekanntmachen ihrer allgemeinen Tätigkeit, ihrer Innovationsfreude sowie ihrer abgeschlossnen Projekte zu bieten. Der Agenturpreis wird jährlich an Werbe-, Marketing- und Internetagenturen vergeben, die nach Ansicht einer Jury besonders kreative oder erfolgreiche Projekte realisiert haben. Sie setzt sich aus Spezialisten verschiedener Werbedisziplinen, Agenturchefs und ausgewählten Spezialisten zusammen.

Die Eberbacher Agentur Quellwerke von Christian Hildenbrand und Timo Grüber ist nun in zwei Sparten mit vier Pokalen bedacht worden: Im Bereich vorbildlicher Geschäftsbeziehungen "Business to Business" (B2B) gewürdigt wurden folgende Aufträge: Die Quellwerke fertigten für die Hirschhorner GH Induction Deutschland GmbH einen Flyer, dessen grafische Gestaltung die Jury ausgezeichnet fand. Für die App-Entwicklung als Auftrag der Pädagogischen Hochschule Heidelberg erhielt Quellwerke den zweiten Pokal für besagte App, die beim PH-Forschungsprojekt "Iki-Tau" die sich mit der Testdiagnostik zur Identifizierung von Kindern und Jugendlichen mit Hörsehbehinderungen befasst. Für ein Buchener Unternehmen Weiss-GmbH haben die Quellwerke einen Produkt-Konfigurator entwickelt, das ihnen den dritten Pokal in der Sparte B2B des Deutschen Agenturpreises einbrachte. Die vierte Auszeichnung gab’s für eine Eigenleistung: die Selbstdarstellung der Eberbacher Internetagentur Quellwerke mit ihrem Maskottchen, dem Taucher, würdigte die Jury in der Sparte "Agenturdarstellung".

Als dritte Sparte hält der Deutsche Agenturpreis noch die Kategorie Kundenbeziehungen (Business to Customer B2C) bereit.

Mit ihrer erstmaligen Teilnahme an diesem Branchenwettbewerb wollen die Quellwerke auf sich aufmerksam machen. Die Firmengründer hatten bereits vor 2012 in eigenen Unternehmen seit 2004 (Grüber) und seit 2008 Hildenbrand" Software entwickelt und Internetdienstleistungen angeboten, schlossen sich 2012 zusammen und benannten das neue gemeinsame Unternehmen einerseits nach dem "Quellcode" und nach Kunstwerken", denn wir produzieren tagtäglich Quellcodes, und wir liefern mit unserer Arbeit ein handwerkliche Produkt, ein Werk so wie ein Kunstwerk aus" erläutert Christian Hildenbrand.

Zusammen mit Timo Grüber haben sich Hildenbrand, die Quellwerke und ihre inzwischen rund 30 Mitarbeiter von Eberbach aus einen Namen gemacht als Digitaldienstleister im Informationsmanagement: "Wir sammeln Daten, wandeln sie um, und geben sie in neuen Kanälen so wieder aus, wie sich unsere Kunden das von uns gewünscht haben."