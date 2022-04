Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Den evangelischen Pfarrer Gero Albert zieht es mit seinen 55 Jahren noch einmal zum Studieren. Vom 20. April wird er bis Mitte August an der Universität Heidelberg ein sogenanntes Kontaktstudium absolvieren und während dieser Zeit auch dort wohnen.

Herr Albert, wie kamen Sie auf den Gedanken, nochmal zu studieren?

Diese Möglichkeit wird von der Landeskirche offiziell beworben. Da dachte ich mir, es wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Das Studium soll ja etwas bringen für die Dienstzeit. Und mit 55 habe ich ja immerhin noch 10 bis 12 Jahre vor mir. Ich hatte auch Lust dazu, einfach mal wieder in ein paar Themen tiefer einzusteigen, Vorlesungen oder Seminare dazu zu besuchen.

Was ist ein Kontaktstudium?

Das Wort Kontakt lässt sich in einer dreifachen Bedeutung verstehen. Zum einen will es Pfarrern ermöglichen, wieder Kontakt zu finden zu Forschung und Lehre an der Universität. Zugleich bietet es Gelegenheit, Kontakt zu den Studierenden als künftigen Kollegen aufzunehmen. Und dann ist da der Kontakt zu den etwa zwölf bis fünfzehn Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls das Kontaktstudium absolvieren. Das Tolle ist, dass in dieser Gruppe auch Kollegen aus Tschechien und aus anderen Landeskirchen dabei sind. Das macht es möglich, auch Erfahrungen anderer kennenzulernen.

Welche Inhalte hat das Studium?

Die Inhalte sind ganz frei wählbar innerhalb der theologischen Fakultät. Und zusätzlich kann man auch in alle anderen Fachbereiche hineinschnuppern.

Welche Themen reizen Sie da besonders?

In der evangelischen Kirche ist ja zurzeit ein Strategieprozess im Gange, aufgrund des zurückgehenden Personals, zurückgehender finanzieller Möglichkeiten. Die Mitgliederzahlen sind rückläufig, die Kirchensteuerzahlen gehen zurück. Mir ist wichtig, diesen Strukturprozess nicht nur praktisch umzusetzen, sondern vorher zu durchdenken, welches Bild von Kirche wir anstreben. Daher wird das Fach "Praktische Theologie", das sich mit diesen Dingen beschäftigt, mein Schwerpunktthema sein. Daneben kommen vielleicht auch persönliche Interessen zum Zuge: Kirchengeschichte etwa. Oder vielleicht werde ich in eine Sprache hineinschauen. Italienisch hat mich schon immer gereizt. Und die eine oder andere Vorlesung in Psychologie möchte ich mir anhören – wenn man in der Seelsorge arbeitet, liegt das ja nahe.

Was sagt Ihre Familie zu Ihren Studienplänen und dazu, dass sie in dieser Zeit in Heidelberg wohnen werden?

Die Familie hat zugestimmt. Es ist seitens der Landeskirche erwünscht, dass man während der Studienzeit dort im Morata-Haus wohnt, um die Gemeinschaft in der Gruppe zu erleben. Dazu kommt, dass ja auch meine Tochter in Heidelberg studiert. Wir werden uns bestimmt gelegentlich mal zu einem Kaffee treffen. Und an den Wochenenden ist vorlesungsfrei. Da werde ich zu Hause in Eberbach sein.

Die Pfarrstelle in Schönbrunn ist vakant, weder dort noch in Eberbach gibt es zurzeit einen Vikar oder eine Vikarin. Jetzt wird man auch auf Sie etwa vier Monate lang verzichten müssen. Was bedeutet das für die Gemeinden?

Frau Kaltenbacher hat dafür ihren Dienstauftrag um 25 Prozent befristet erhöht. Natürlich bedeutet das für die Kolleginnen und Kollegen Mehrarbeit. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass sie mir diese Zeit in Heidelberg mit ermöglichen. Aber wir haben in Eberbach auch Kollegen im Ruhestand, die freundlicherweise mit einspringen. Was Schönbrunn betrifft, so wird die dortige Gemeinde ja bei Bestattungen eh durch die Kollegen aus dem Kleinen Odenwald versorgt und bei Gottesdiensten durch Prädikantinnen und Prädikanten. Und den Kontakt zum Kirchengemeinderat und zum Pfarrbüro werde ich aus der Ferne halten.

Inwieweit profitiert die Eberbacher Gemeinde von Ihrer Studienauszeit? Oder machen Sie das nur für sich?

Natürlich mache ich das auch für mich. Aber auch vor dem Hintergrund, dass ich mit neuen Impulsen und Ideen zurückkommen werde und mit neuem Elan die weitere Zeit angehen kann.