Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Dass Waltraut Garstka zum Zeitpunkt dieser Schau nicht mehr am Leben sein würde, darauf waren die übrigen Mitglieder dieser Künstlerfamilie nicht gefasst. Natürlich konnte im Vorfeld der auf den 8. Mai, auf den Gedenktag zum Kriegsende 1945 hin konzipierten Ausstellung auch niemand mit einem Corona-Lockdown rechnen. Und so ist das, was Manfred und Christoph Garstka in ihrem Ausstellungsraum in der Kellereistraße versammelt haben und jetzt auch zeigen können, nun vor einem ganz eigenen Hintergrund zu sehen.

Er ist das erste Mal, dass die "2G" – so nennen sie ihren Raum – auch Bilder von Waltraud Garstka aufgehängt haben: vier großformatige Ölgemälde und ein kleineres in Tempera auf Papier. Bilder aus der Zeit zwischen 1999 und 2009, in denen sie sich mit den Kriegen am Golf und auf dem Balkan auseinandersetzte, mit menschlichen Abgründen "und den ekelhaften Aspekten der Menschlichkeit", wie Christoph Garstka es formuliert. Im kritischen Vergleich von Geschichte und Gegenwart, angesichts von Gräueltaten, Rechtsverletzungen und Leid, habe sie erkannt, dass die Menschheit "immer wieder in die selben Muster fällt". Sohn Christoph, Jahrgang 1968, gibt Auskunft über die künstlerische Arbeit und das Leben von Waltraut Garstka, die ihre letzten Jahre im Pflegeheim "Lebensrad" verbrachte und dort am 12. Juni kurz vor ihrem 89. Geburtstag verstarb.

Geboren 1931 in Stettin, wuchs die Künstlerin in Stargard/Pommern auf und übersiedelte mit ihrer Familie nach dem Krieg 1946 nach Hamburg. Dort begann sie 1954 ihr Studium an der Hochschule für bildende Künste und lernte als Kommilitonen Manfred Garstka kennen. 1960 heiratete das Paar, gründete eine Familie und lebte bis 1971 in der Hansestadt.

Nach dem Umzug nach Eberbach und im darauffolgenden Jahr nach Neckargerach unterrichtete Waltraud Garstka als Oberstudienrätin fast zwanzig Jahre lang "mit viel Freude" Kunsterziehung am Hohenstaufen-Gymnasium. Die Pensionierung 1993 markierte laut Christoph Garstka den Eintritt in "ihr neues Leben": Sie begann zu schreiben und zu malen. Drei Romane – ein vierter blieb unvollendet – flossen aus ihrer Feder, sie setzte sich darin unter anderem mit der römischen Geschichte und mit der Renaissance auseinander.

Als Malerin, so der Sohn, habe sie thematisch wie technisch viel und gerne experimentiert, "ganz wichtig waren ihr immer Farben!". Stoff für ihre Arbeit schöpfte Waltraud Garstka aus ihrer lebenslangen, intensiven Beschäftigung mit der Literatur und ihrem kritischen Blick als Zeitgenossin.

Ihr Arbeitsschwerpunkt waren jedoch Porträts – "es gibt sie von Picasso, Curt Cobain, Peter Gabriel" –, die zum Teil in Wechselwirkung mit ihrer Schriftstellerei entstanden seien. "Sie dachte sich Figuren aus, sie überlegte sich bei der Betrachtung römischer Statuen, wie die als Menschen ausgesehen haben, und sie bewegte sich in der Darstellung vom Fiktiven zum Realistischen und wieder zurück zur Fiktion".

Info: Ausstellungsraum 2G, Kellereistr. 4, geöffnet samstags, 10.30- 13.30 Uhr.