Eberbach (pol/mare) Spektakuläre Aktion in Eberbach: Nach Rollerdiebstählen in der Nacht zum Donnerstag fischte die Polizei mit einem Spezialboot ein gestohlenes Gefährt aus dem Neckar. Das berichten die Beamten.

Demnach ereigneten sich zwischen 3 und 3.30 Uhr am Bahnhof ein Rollerdiebstahl sowie der Versuch eines zweiten Diebstahls. Kurz vor 3 Uhr wurde ein Anwohner in der Unteren Badstraße zunächst durch laute Geräusche auf einen noch Unbekannten aufmerksam, der dessen Roller aus dem Innenhof des Anwesens stehlen wollte. Durch lautes Rufen des Anwohners wurde der Täter vertrieben, den Roller ließ er beschädigt zurück.

Polizei holt versenkten Roller aus dem Eberbacher Neckar Kamera: Martina Birkelbach / Produktion: Reinhard Lask

Gegen 3.30 Uhr meldete sich ein Autofahrer beim Polizeirevier und gab an, dass ihm auf der Bundesstraße B37,in Höhe der "Wasserspiele" ein Rollerfahrer aufgefallen sei, der ihm ohne Helm und ohne Licht, aber dafür in Schlangenlinien entgegengekommen sei. Nachdem dieser die Grünanlage in der Uferstraße überquert hatte, verschwand der Rollerfahrer im Schutz der Dunkelheit über den Schulhof der Theodor-Frey-Schule.

Der Fahrer könnte von der Beschreibung her mit der Person übereinstimmen, die gegen 3 Uhr den Roller in der Unteren Badstraße entwenden wollte. Eine sofortige Fahndung blieb ohne Ergebnis.

Am Donnerstagnachmittag kurz vor 14 Uhr, wurde schließlich ein Roller entdeckt, der in der Nähe der "Wasserspiele" im Neckar lag. Mit einem Schwimmkran der Wasserschutzpolizei wurde das Zweirad aus dem Wasser gehoben und sichergestellt. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, war der Roller gestohlen.

Möglicherweise hängt der Diebstahl mit der Wahrnehmung eines Zeugen zusammen, der gegen 2 Uhr junge Rowdys am Bahnhof beobachtete, die Roller und Fahrräder demolierten. Bei Überprüfungen vor Ort wurde auch ein beschädigtes Fahrrad festgestellt. Der oder die Täter waren geflüchtet.

Ob diese Täter auch mit den beiden Diebstählen in Zusammenhang zu bringen sind oder gar Beteiligte einer Auseinandersetzung waren, die sich kurz nach 1 Uhr in der Nähe eines Einkaufsmarktes in der Güterbahnhofstraße zugetragen hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Info: Hinweise bitte an das Polizeirevier Eberbach, Telefon 06271/9210-0.