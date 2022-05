Eberbach (fhs) Bei der fünf Stunden währenden Überprüfung des nach Eberbach vom Westen her in die Stadt einströmenden (Feierabend)-Verkehrs auf der B37 hat die Polizei 150 Fahrzeuge mit 160 Personen auf Alkohol und andere Drogen hin kontrolliert. Dass dabei nur ein Treffer war, erfreut den Sprecher der Polizeipräsidiums Mannheim.

Es wurde lediglich bei einem Fahrer festgestellt, dass er unter Einfluss von Drogen fuhr. Welche genau, darüber gab der Sprecher keine Details bekannt. Die gezielte Alkohol- und andere Drogenkontrolle ergab zudem, dass bei einem Fahrzeug die Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert war, und es lag ein Verstoß gegen die Abgabeverordnung (Juristendeutsch für geprellte Kfz-Steuer) vor. An dem Kontrollpunkt in der Kläranlageneinfahrt waren insgesamt über 20 Polizeibeamte zwischen 14 und 19 Uhr im Einsatz aus den Revieren Eberbach, Neckargemünd sowie von der Autobahnpolizei in Walldorf. Letztere schickten zwei Angehörige des "Kompetenzteams Drogen". Sie hatten ein spezielles Training, mit dem sie "Beweisanzeichen" sofort erkennen können. Im Gegensatz zum Atemalkohol, den man riechen kann, äußere sich für den geschulten Beobachter Drogenkonsum ähnlich offensichtlich in sonst vielleicht unauffälligen Merkmalen. Die Beamten winkten gezielt Fahrer auf die abgesperrte Standspur und ließen den übrigen Verkehr passieren.

Die Kontrolle des Reviers Eberbach gehört zu den in regelmäßigen Abständen von allen Polizeidienststellen immer wieder vorgenommenen Tests, ob verkehrs- oder ordnungsrechtliche Gesetze und Vorgaben auch tatsächlich eingehalten werden. Laut Präsidiumssprecher dienen sie dem Bekämpfen der Hauptunfallursachen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Sie sollen Verkehrsteilnehmer drauf aufmerksam machen, dass sich auch schon kleinste Mengen Alkohol auf die Fahrtüchtigkeit auswirken und sowohl die eigene wie die Sicherheit anderer gefährden können.

Update: Dienstag, 3. Mai 2022, 19.10 Uhr

Eberbach. (fhs) Am Montagnachmittag und in den frühen Abendstunden kontrollierte die Polizei auf der Bundesstraße B37 in Höhe von Eberbachs Kläranlage und dem Abzweig nach Igelsbach den Fahrzeugverkehr auf Fahren unter Alkohol oder dem Einfluss anderer Drogen. Zum Kontrollergebnis machten die Beamten noch keine Angaben. Es soll am Dienstag veröffentlicht werden, kündigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim an.

Auf einem eigens durch rot-weiße Hütchen abgesperrten Kontroll-Haltestreifen und mit mehr als zehn Beamten sowie mehreren Streifenwagen und in einem Zelt überprüften die Beamten jedes einzelne durchkommende Fahrzeug. In der Zeit des montäglichen Berufsverkehrs führte die Kontrolle zu zeitweisem Aufstauen des Verkehrs in der Fahrtrichtung Neckargemünd/Hirschhorn – Eberbach/Mosbach.

Viele der nur durchgewunkenen Autofahrer passierten die Kontrollstelle mit einem nachsichtigen Lächeln auf dem Gesicht. Ernster blickten diejenigen drein, die zum Halten aufgefordert und genauer überprüft wurden.