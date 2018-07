Durch Umbauten soll die Verkehrssituation am Pleutersbacher Ortsausgang Richtung Alle-mühl verbessert werden. Foto: Marcus Deschner

Eberbach-Pleutersbach. (MD) Daniel Rupp scheidet aus dem Pleutersbacher Ortschaftsrat aus, bleibt aber Ortsvorsteher. Die Gründe dafür erläuterte Hauptamtsleiterin Anke Steck in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats.

Denn Rupp, der 2016 die Nachfolge von Wolfgang Raule antrat, ist mittlerweile bei der Stadt Eberbach beschäftigt. Den gesetzlichen Bestimmungen zufolge darf er dann nicht mehr dem Ortschaftsrat angehören. Die Gemeindeordnung lässt laut Steck aber zu, dass der "Ehrenbeamte auf Zeit" Ortsvorsteher bleiben kann.

Denn durch das Eintreten eines Hinderungsgrundes verliere er nicht seine Wählbarkeit. Allerdings ist er in dem Gremium künftig nicht mehr stimmberechtigt. Einmütig billigte das Gremium das Ausscheiden Rupps zum 31. Mai 2018. Als Nachrückerin in den Ortschaftsrat wurde Carola Scholl verpflichtet.

Eine Reihe von Wünschen will der Ortschaftsrat für den städtischen Haushalt 2019 anmelden. Dazu gehören die Fortsetzung der Renovierung am Dorfgemeinschaftshaus, die Installation einer Lampe beim dortigen Parkplatz, die schon einmal vom Eberbacher Gemeinderat abgelehnte Trockenlegung eines Ackers im Breitenfeld sowie die Abtragung von Erdreich an der früheren Festwiese beim Bolzplatz.

Das bei Hochwassern angeschwemmte Material stelle eine Gefahr für Radfahrer dar. Bauliche Veränderungen am Ortsausgang in Richtung Allemühl stehen seit langem auf der Agenda des Ortschaftsrats. Beim Café Lutzki soll die Straße sicherer gemacht werden. Eventuell könnten dazu auch Mittel aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum beansprucht werden, so der Tenor.

Nicht ganz einig war sich der Ortschaftsrat über die Aufstellung weiterer Mülleimer im Ortsteil. Während einige dies begrüßen würden, fürchteten andere, dass Krähen darin herumwühlen und den Dreck im Umfeld verteilen. Gereinigt beziehungsweise erneuert werden sollen die Schilder auf dem Apfellehrpfad und dem Bärlauchlehrpfad. Angemahnt wurden eine bessere Beleuchtung beim Mosthäusle und eine Zuwegung für die Urnengräber auf dem Friedhof.

Ortsvorsteher Rupp gab bekannt, dass der Auftrag für die Sanierung des Pleutersbachs vergeben sei. Eine Sperrmarkierung im Triebweg sei wieder angebracht worden. Der Defibrillator am Dorfgemeinschaftshaus wurde nach außen versetzt. Damit sei die Tür wieder abschließbar und man müsse vor unliebsamen Zeitgenossen keine Furcht mehr haben. Laut Rupp sollen die Royal Engineers bei ihrem nächsten Eberbach-Aufenthalt den Fußweg zwischen Eberbacher Straße und Radweg wieder instand setzen.