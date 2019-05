Von Wanda Irob

Eberbach-Pleutersbach. Die Tourist-Information Eberbach bietet seit letztem Jahr fachliche Führungen auf der Route der Pleutersbacher Sandsteinbrüche an. Exkursionsleiter Bernd Strey nimmt die zehn Teilnehmer nicht nur mit auf eine Reise in die Zeitgeschichte, er beleuchtet auch die heutige Situation vor Ort. Strey ergänzt mit seinem Wissen die Schautafeln, die sich bei den Steinbrüchen entlang des Neckars befinden. Acht Stationen in rund zwei Stunden werden angesteuert. Beginn und Ende der Wanderung ist der Wanderparkplatz Pleutersbach mit seinem Mosthäusle.

Gleich gegenüber des Parkplatzes am Ortseingang befindet sich das Café Lutzki. Und wer sich auf der Terrasse aufhält, sieht direkt auf einen ehemaligen Steinbruch. Heute sind dort noch originale Sandsteinblöcke vorhanden. Der Außenbereich selbst, gestaltet mit Sandsteinen, ein naturnaher Anblick.

Die Tafeln bei den Steinbrüchen zeigen auch das damalige Leben. Viele Arbeiter mussten eine große Wegstrecke zu Fuß zur Arbeitsstätte zurücklegen. Die Arbeit war nicht ungefährlich. Abgebaut wurde der Stein von oben nach unten, meist durch Sprengungen mit Schwarzpulver. Alles andere war Handarbeit, mithilfe von einfachsten Werkzeugen. Das Nichttragen von Schutzmasken führte oft zur Staublunge. Sicherheitsbestimmungen wurden ungern eingehalten, es gab nur einen Hungerlohn. Die Steinbrucharbeiter zählten zu den Ärmsten, im Winter waren sie arbeitslos oder wurden als Waldarbeiter eingesetzt. Einige von ihnen hatten noch landwirtschaftlichen Besitz. Die Versorgung dessen musste frühmorgens und spätabends durchgeführt werden - ein langer Tag.

Wilfried Kappel, unterwegs mit Bernd Strey, erzählt: "Wir wohnten damals in Pleutersbach. Mein Vater arbeitete bis Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre im Steinbruch, zuletzt im Igelsbacher". Es gab Taglöhner, Steinbrecher, Steinhauer und Transporteure. Wilfried Kappels Vater gehörte zu den Steinbrechern, er selbst war Essensträger. So wurden die Kinder genannt, die ihren Vätern das Mittagessen in den Steinbruch brachten. Sein Vater ging morgens um fünf aus dem Haus und kam erst abends um 20 Uhr zurück.

Nicht nur der Abbau des Buntsandsteins, sondern auch der Transport war zur damaligen Zeit eine große Herausforderung. Fuhrunternehmen brachten die Steine in die nächstgelegenen Ortschaften. Der Neckar bot die Chance der Beförderung in die Welt: Mannheim, Düsseldorf und Trier als Anlaufstelle. Aber auch Schweden als Abnehmer wurde in alten Unterlagen gefunden.

Steinblöcke und Platten wurden für viele Bauten benutzt oder dienten als Sockel für Häuser. So beim Bau des Heidelberger Schlosses, der Heilliggeistkirche oder der Alten Brücke in Heidelberg. Sandsteinmauern gibt es heute noch zuhauf. Hierzu weiß Exkursionsleiter Strey eine Anekdote: Zum Bau der Michaelskirche in Eberbach sollte unbedingt badischer Sandstein verwendet werden aus einem Eberbacher oder notfalls Pleutersbacher Steinbruch. Dieser war aber nicht lieferbar. Also musste auf den Grenzesteinbruch ausgewichen werden. Der liegt gegenüber auf der anderen Neckarseite in Hirschhorn und somit auf hessischem Gebiet. "Diese Entscheidung war sicherlich nicht leicht" so Strey.

Die wirtschaftliche Glanzzeit des Neckartäler Sandsteins Ende des 19. Jahrhunderts ermöglichte in der Region viele Arbeitsplätze in verschiedensten Bereiche des Handwerkes. Doch im Lauf des 20. Jahrhunderts verblasste der Aufschwung. Nach und nach stellten fast alle Betriebe den Abbau ein. Heute sind die Steinbrüche als Fenster der Zeitgeschichte eine Attraktion, für die Natur die Möglichkeit der freien Entfaltung. "Hier im Steinbruch hat sich die seltene Äskulapnatter angesiedelt", weiß Gunther Sokollek, Nachtwächter in Eberbach.