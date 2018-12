Eberbach. (cum) Die Pinvisit-App kommt. Das regionale Entwicklerteam hat genügend Partner und die benötigte Summe zusammen. Mitte September nächsten Jahres soll die App an den Start gehen. Wenn sie fertig ist, bietet die App Such- und Sammelspiel, Veranstaltungstipps und Rabattsystem in einem.

Jahrelang hat Dominik Seibert an der Idee getüftelt. Jetzt wird sie umgesetzt. Die Basis ist ein Spiel: Mehr als 2000 Sehenswürdigkeiten in Deutschland sind als so genannte Pinspots markiert. Wer sie besucht, bekommt Punkte. Pinspots gibt es auch in Las Vegas und Dubai.

Zusätzlich können aber auch Geschäfte, Touristikorganisationen und Veranstalter Pinspots setzen und damit auf ihre Angebote hinweisen. Pinspot-Sammler können sich anzeigen lassen, was in einem frei einstellbaren Umkreis passiert und bekommen so - je nach ihren Interessen, auch das lässt sich filtern - Hinweise auf Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten oder besondere Angebote. Auch dabei können Punkte gesammelt werden. Und die wiederum lassen sich bei den Partnern gegen Prämien oder Rabatte einlösen.

So haben beide etwas davon: Die Partner erreichen über die App potenzielle Kunden, vor allem jüngere, die vermehrt online nach Veranstaltungen suchen und einkaufen. Die Nutzer bekommen mit, was in ihrer Umgebung los ist, und haben etwas davon, wenn sie die Angebote dort nutzen, von denen sie sonst vielleicht gar nichts mitbekommen hätten. Umgekehrt wird der Blick auch über den unmittelbaren Tellerrand hinaus gelenkt, wenn etwa Michelstädter so auf den Eberbacher Apfeltag oder Kuckucksmarkt aufmerksam gemacht werden.

Letztlich soll die App Leute und Angebote in der Region wieder näher zusammenbringen. "Wirkliche soziale Kontakte kommen nur auf Veranstaltungen zustande", sagt Seibert, "und sich selbst etwas anschauen und persönliche Beratung im Handel sind viel wert. Pinvisit soll ein Hilfsmittel sein, dass das ins Bewusstsein der Leute zurückkommt."

Über 70 Partner sind inzwischen mit im Boot. Dazu gehören als Städte und Gemeinden Eberbach, Waldbrunn, Schönbrunn, Michelstadt, Erbach und Neckargemünd, Gastronomen, Veranstalter, Freizeitanbieter, Händler und eine Tourismusorganisation aus der Region. Weitere sollen folgen. Derzeit sei er in Gesprächen im Mosbacher, Heilbronner und Sinsheimer Raum, sagt Seibert: "Die App soll aus der Region heraus wachsen. Je mehr von Anfang an dabei sind und je mehr das lebt, desto besser ist es für alle." An Grenzen gebunden sei die App nicht. Schließlich lasse sich das zugrunde liegende Sammelspiel schon jetzt bundesweit spielen. Weitere Partner seien deshalb willkommen.

Das zur Umsetzung nötige Startkapital von 50.000 Euro hat das Entwicklerteam aber bereits beisammen. Die Eberbacher Webentwicklungsfirma Quellwerke legt jetzt mit der Programmierung los. Am Design soll ebenfalls noch gefeilt werden. Im Frühjahr ist in Eberbach eine Infoveranstaltung zum aktuellen Stand geplant. Wenn sie fertig wird, garantiert das Entwicklertermin den Betrieb der App ab dem geplanten Starttermin im Spätsommer für mindestens drei Jahre. "Und nach Möglichkeit auch darüber hinaus", sagt Seibert.