Am neuen „SafeGate smart“ am Lindenplatz: (v.l.) Geschäftsführer Krauth technology Gerd Neureuther und Produktmanager Maximilian Füger sowie Bürgermeister Peter Reichert mit Dietrich Müller, Susanne Reinig und Sven Bauer von der EWG. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. Einmal einfach einchecken und dann in ganz Eberbach sicher einkaufen, ab dem morgigen Samstag ist das möglich. "SafeGate smart" – eine Entwicklung des Eberbacher Technologieunternehmens Krauth Technology – kommt erstmals als weltweites Pilotprojekt im Stauferstädtchen für alle Bürger zum Einsatz. Zwei dieser Systeme wurden gestern aufgebaut, am Lindenplatz und in der Bahnhofstraße zwischen dem Modehaus Müller und dem Modegeschäft Nara. Ab Samstag sollen sie für alle Bürger einsatzbereit sein. Die Stadt Eberbach hat die beiden "SafeGate smart" gemietet. Laut Bürgermeister Peter Reichert, "um den Einzelhandel und die Gastronomie vor allem im Vorweihnachtsgeschäft zu unterstützen".

Neben der vollautomatischen Personenschleuse hat Krauth Technology die SafeGate-Produktfamilie um SafeGate smart erweitert. Dabei handelt es sich um ein kompaktes, sicheres, kontaktloses und durch ein großes Display einfach zu bedienendes Self-Check-in-Terminal. SafeGate smart übernimmt die Prüfung des 3G/2G-Status (Abfrage und Prüfung des Test-/Impf-/Genesenenstatus).

Laut Dietrich Müller, werden die beiden Terminals vorerst bis Ende Dezember stehen bleiben. "Es ist ein Testlauf. Wir wollen erst mal sehen, ob die Kunden das annehmen und akzeptieren", so der Vorsitzende der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG). Wie es dann im Januar weiter geht, darüber kann die EWG zurzeit aufgrund der sich ständig ändernden Corona-Lage noch keine Auskünfte geben. Den Geschäftsleuten kann durch das "Selbst-Einchecken" der Kunden eine Menge Zusatzarbeit erspart werden; der bürokratische Aufwand wird durch den Self-Check-in deutlich reduziert, was natürlich auch den Kunden zugutekommt, die nicht mehr umständlich ihre Impfzertifikate suchen müssen.

Die Nutzung eines Terminals ist ganz einfach. Man checkt sich selbst ein, indem man seinen "Status" per Barcode am Terminal einscannt. Achtung: Der Terminal erkennt auch gefälschte Barcodes. Nach erfolgreicher Prüfung wird eine Zutrittsberechtigung gedruckt, die über eine Klebefolie an die Kleidung geheftet oder mitgeführt werden kann. Der Text, der auf die Zutrittsberechtigung gedruckt wird, ist frei konfigurierbar. Voraussichtlich soll das Logo der Stadt abgebildet sein. Eine Zutrittsberechtigung ist einen Tag lang gültig. SafeGate smart kann laut Firmenchef Gerd Neureuther und Produktmanager Maximilian Füger auch von Firmen genutzt werden, dann können Firmenname, Firmenlogo, Vor- und Zuname oder die Initialen und Datum/Uhrzeit sichtbar sein. Die gedruckten Infos können jederzeit über das Servicemenü am Terminal verändert werden. Und wenn sich die Vorgaben an 3G/2G oder 2G plus ändern, kann das ebenfalls geändert werden.

Die Geräte können sowohl gemietet als auch gekauft werden. Die Terminals sind speziell für den Einsatz im Außenbereich konzipiert, können aber ebenso in Innenräumen verwendet werden. Auch Besucher von Veranstaltungen können über SafeGate smart ein- und ausgecheckt werden. Der Aufkleber kann demnach auch als Besucherausweis genutzt werden. Die Scans werden in der Liste pro Tag erfasst, inklusive der Zeiten, zu denen ein- und ausgecheckt wurde.

Bisher gab es laut Krauth Technology einige Teststellungen der Produkte in unterschiedlichen Umfeldern wie auf Messen und bei Unternehmen. Beim Karnevalsauftakt in Köln waren mehrere SafeGate smart vor Ort im Einsatz. Aktuell wird der Einsatz verschiedener Geräte ab kommender Woche in deutschen Unternehmen vorbereitet und es gibt auch internationale Anfragen. Der erste Live-Einsatz war bei der IAA in München auf dem Stand der Daimler AG. Ein Terminal wiegt samt Sockel 600 Kilogramm, ist aber einfach zu transportieren, da der Betonsockel-Unterbau stapler- und hubwagenfähig ist.

SafeGate wurde im vergangenen Jahr zusammen mit zwei weiteren Partnern konzipiert und im ersten Halbjahr 2021 umgesetzt. Die Partner sind die "Matrix event+safety GmbH" und "MSB GmbH". Seit Mitte diesen Jahres sind die ersten Prototypen gebaut und werden ständig weiterentwickelt. Zur SafeGate Produktfamilie zählt neben der Personenschleuse und dem "smart" auch ein Wandterminal. Seit Kurzem ist SafeGate eine eigenständige Gesellschaft in Gründung (SafeGate GmbH i. Gr.) mit Sitz in Eberbach. Gerd Neureuter ist einer der Geschäftsführer. Nach Angaben des Unternehmens hat es von der Idee bis zum ersten fertigen Produkt etwa ein Jahr gedauert. Mit sich verändernden Anforderungen während der Pandemie werden die Produkte immer weiterentwickelt und optimiert.

Für die Eberbacher steht am Samstag erst einmal das Testen des Produkts "Made in Eberbach" an.