Ein Mitarbeiter der städtischen Bauhofs sperrt am Sonntagnachmittag den Neckarlauer auch für Fußgänger. Foto: Martina Birkelbach

Eberbach. (mabi) Nach der derzeitigen Prognose der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) in Karlsruhe ist im Laufe des Montags, 24. Dezember, mit der Überflutung des Parkplatzes am Neckarlauer zu rechnen. Der Parkplatz wurde daher vorsorglich gesperrt.

Laut HVZ soll der Höchststand am Montag, gegen 0 Uhr, bei 5,60 Meter am Pegel Rockenau, beziehungsweise 5 Meter am Eberbacher Neckarlauer erreicht werden.

Info: Infos über den Hochwasserverlauf am Neckar und seinen Nebenflüssen gibt’s auf der städtischen Homepage unter www.eberbach.de sowie über das Hochwasser-Infotelefon bei der Stadt Eberbach unter Telefon 06271/87333.