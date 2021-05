Eberbach. (MD) Seit Tagen liegen die Sieben-Tage-Inzidenzzahlen auch im Rhein-Neckar-Kreis kontinuierlich unter Hundert. Deshalb werden die wegen der Pandemie verhängten Restriktionen Schritt für Schritt zurückgenommen. Auch die durch die Schließungsverfügung seit 2. November 2020 arg gebeutelte Gastronomie in Eberbach darf heute wieder aufmachen. Allerdings unter strikten Auflagen, wie Ralph Adameit, Pressesprecher im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises auf Nachfrage mitteilt.

Von 6 bis 21 Uhr darf geöffnet werden. Ein Gast je 2,5 Quadratmeter Raumfläche darf sich innen aufhalten, die Tische müssen einen Abstand von 1,5 Metern voneinander haben. Gäste müssen Maske tragen und einen gültigen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorweisen. Ein negativer Corona-Test darf nicht älter als 24 Stunden sein.

"Außen unter Einhaltung der AHA-Regeln", heißt es in der Antwort des Landratsamts kurz und bündig. Gemeint ist damit das Abstand-Halten, das Händewaschen und – wo es eng wird – eine Maske zu tragen. Und mit Verweis auf Paragraf 17 der Corona-Verordnung: "Ein Hygienekonzept wird auf jeden Fall benötigt".

Eine Impfpflicht für Gastronomen gibt’s übrigens nicht. Ebenso nach Auskunft des baden-württembergischen Sozialministeriums keine ausdrückliche Testpflicht für diesen Personenkreis.

Natürlich sei es "unabhängig davon von Vorteil, wenn sich Personal mit Kundenkontakt testen lässt".

Kreis-Sprecher Adameit macht auch darauf aufmerksam, dass bei steigenden Inzidenzzahlen die Lockerungen wieder zurückgenommen werden können. Bis Redaktionsschluss keine Antwort eingetroffen ist vom Sozialministerium auf die Frage, ob und falls ja, unter welchen Voraussetzungen in Kneipen an Automaten gespielt werden darf. Doch machen auch alle Gastronomen in Eberbach gleich heute wieder auf? Da ist die Stimmung durchwachsen, wie eine kleine Telefonumfrage von uns ergab. "Nein, ich mache nicht auf", sagt Rudi Zemrock vom "Adler" in der Hauptstraße. Denn bei dem überschaubaren Personenkreis, der kommen dürfe, rechne sich das Geschäft einfach nicht. Bei den dazu existierenden Vorschriften blicke ja keiner mehr durch, macht er seinem Ärger Luft. "Das gäbe einen riesen Zirkus, wenn ich etwa Gäste draußen wieder wegschicken müsste". Er bemängelt, dass die Schnelltests nur eine geringe Gültigkeitsdauer haben. Lieber bleibe er vorerst weiter bei seinem Abholservice.

In die gleiche Kerbe schlägt Ewald Böhle vom "Krabbenstein" in der Oberen Badstraße. Er peilt den 1. Juni als Datum für die Wiedereröffnung an und will ebenfalls vorerst den Abholservice für Speisen beibehalten. "Schaun wir mal, wie die Zahlen verlaufen". Böhle fände eine sofortige Eröffnung nur für bestimmte Gruppen auch ungerecht den anderen gegenüber.

"Nein, da bin ich noch nicht soweit", gibt Vasu Tsomba vom Bistro "Querbeet" in der Bahnhofstraße Auskunft. Sie sei momentan mit dem Großputz in ihrem Lokal beschäftigt und warte auf Getränkelieferungen. Eventuell mache sie am Dienstag nach Pfingsten wieder auf.

"Jawoll, ich mache morgen auf", sagte hingegen gestern Tekin Cugali vom "Bierbrunnen" in der Bahnhofstraße am Telefon. Er sei startklar, wolle aber vor seiner Öffnung am Mittwoch noch mit dem Ordnungsamt Rücksprache halten. "Ein bisschen Geld muss schon wieder reinkommen", schildert er seine Lage.

"Wir machen nur die neue Snackbar ‚Malibu‘ auf, das ‚Sunrise‘ bleibt vorerst zu", antwortet Lamprini Lappas vom Bistro in der Neckarstraße. Man hoffe, "dass es bald vorwärts geht", denn schließlich habe man seit vergangenem November eine Durststrecke auch in finanzieller Hinsicht.