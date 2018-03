Eberbach. (cum) 5,5 Millionen Euro soll der Umbau des Eberbacher Feuerwehrhauses in der Güterbahnhofstraße kosten. Die Kostenschätzung des Architekturbüros liegt seit Montag vor, in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag wurde sie erstmals genannt. Weil aber nur die Zahl genannt wurde und kein Entwurf und keine Aufstellung vorliegt, wie es zu den 5,5 Millionen kommt, wollten AGL und Teile der CDU die Vergabe der Fachplanungsleistungen für 450.000 Euro vertagen, bis genauere Informationen vorliegen. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Die Ratsmehrheit stimmte für eine Vergabe der Fachplanungen für Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektrik und Statik an drei Büros aus Büttelborn, Siegen und Frankfurt am Main. Vor allem die SPD drückte beim Umbau, für den sich die Vorplanungen schon seit Jahren hinziehen, aufs Tempo.