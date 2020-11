Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Was kann es Schöneres geben, als im schönsten Abschnitt des Neckartals tätig zu sein – und in Gegenwart und Zukunft für Sicherheit und Ordnung zu sorgen", sagt der Erste Polizeihauptkommissar Ralf-Peter Schwindt. Am 22. Oktober hat der Mannheimer Polizeipräsident Andreas Stenger den Eberbacher Revierleiter Gerd Lipponer verabschiedet und den Nachfolger offiziell in sein Amt eingeführt. Am Montag hat der 58-jährige Schwindt seinen Dienst begonnen. Damit ist für ihn ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen.

"Ich wurde sehr freundlich aufgenommen", sagt er. Nach 40 Jahren im Polizeidienst und auch weil er in der Nähe wohnt, waren ihm die meisten seiner Kollegen bereits bekannt, "natürlich war mir auch mein Stellvertreter Klaus Großkinsky kein Unbekannter", freut er sich. In den nächsten Wochen will er dennoch mit allen Kollegen "Kennenlerngespräche" führen. Ebenso will er auch Kontakte zu den "anderen Blaulichtorganisationen" in Eberbach, Schönbrunn und Heddesbach aufnehmen; die Zusammenarbeit ist mir sehr wichtig". Neben der Alltagsarbeit bestimmt derzeit die Corona-Pandemie die polizeiliche Arbeit. "Wir überprüfen insbesondere die Maskenpflicht im Bereich der ÖPNV-Haltestellen und an Bahnhöfen sowie in Maßnahmen, die in den Fußgängerzonen oder auf dem Wochenmarkt gelten.

Schwindt ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Neunkirchen. Nach dem Abschluss der Mittleren Reife an der Eberbacher Realschule hat er 1980 seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei Bruchsal begonnen. Bis Sommer 1993 war er im Polizeirevier Wiesloch tätig. Nach dem Erwerb der Fachhochschulreife studierte er von 1993 bis 1996 an der Fachhochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. Nach folgenden verschiedenen Führungspositionen bei der damaligen Polizeidirektion Heidelberg wurde er zum 1. Dezember 2007 zum Polizeirevier Neckargemünd als stellvertretender Revierleiter versetzt.

Seinen neuen Revierbereich Eberbach und Schönbrunn kennt er sehr gut; "bereits als Kind und Jugendlicher war ich dort viel unterwegs".