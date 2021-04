Eberbach. (MD) Ein Generationswechsel findet bei der Volksbank Neckartal statt. Zum 1. April wurden Christian Menges und Daniel Mohr in den Vorstand der Bank, die derzeit eine Bilanzsumme von rund 2,3 Milliarden Euro hat, berufen.

Der langjährige Vorstandsvorsitzende Ekkehard Saueressig und sein Vorstandskollege Ralf Gallion scheiden im Lauf des Jahres altersbedingt aus und übergeben daher in den nächsten Monaten den Führungs-Staffelstab an Menges und Mohr. Diese werden dann gemeinsam mit dem bisherigen Vorstandsmitglied Dr. Achim Himmelmann für die Geschicke der Bank verantwortlich sein. "Fest in der Volksbank Neckartal verwurzelt und in der Region zu Hause", beschreibt Saueressig die beiden neuen Vorstandsmitglieder, die beide ihre Ausbildung bei dem Geldinstitut absolvierten und sich seither über verschiedene berufliche Stationen innerhalb der Bank kontinuierlich weiterqualifizierten. Der 41-jährige Christian Menges ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt in Waldbrunn. Daniel Mohr ist 40 Jahre alt, verheiratet, Vater einer Tochter und wohnt in Meckesheim. Beide waren zuletzt Generalbevollmächtigte.