Eberbach. (cum) Das Ausschreibungsergebnis für den Rohbau des neuen Eberbacher Feuerwehrhauses liegt vor: Die Mannheimer Bauunternehmung Streib hat ein Angebot über 1,7 Millionen Euro eingereicht. Am Montag um 18.15 Uhr im Ratssaal entscheidet der Gemeinderat über die Vergabe.

Streib ist laut Verwaltung der einzige Bieter. Sieben Firmen waren angeschrieben worden, zwei hatten Angebote abgegeben. Das Angebot der anderen Firma wurde aufgrund unvollständiger Angaben nicht gewertet. Im Gegensatz zur Mannheimer Wenzel GmbH, die in der ersten Ausschreibung den Zuschlag bekommen hatte, danach aber in die Insolvenz gegangen war, scheint Streib in der Lage, den Bau zu stemmen: Nach eigenen Angaben hat das 1927 gegründete Unternehmen 90 Mitarbeiter.

Zu den bislang gemeisterten Projekten gehören Ärztezentren, Verwaltungs- und Firmengebäude, Kirchen, Schulen und die Kunsthalle Mannheim.

Das neue Ausschreibungsergebnis liegt um 360.000 Euro über der ursprünglichen Kostenberechnung.