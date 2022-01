Von Marcus Deschner

Eberbach. Zwei Holzbrücken hat die Stadt neben dem Ohrsbergturm erneuert. Sie führen über zwei historische Ringgraben, die offenkundig dem Schutz einer mittelalterlichen kleinen Burganlage dienten. Die Vorgänger mussten vergangenes Frühjahr aus Verkehrssicherungsgründen gesperrt werden und wurden später abgerissen. Wie Stadtsprecher Ingo Moneta auf Nachfrage mitteilte, verfügen die neuen Brücken über eine Gesamtlänge von 7,80 bzw. 8,80 Metern und haben eine Laufwegbreite von 1,20 Metern. Beide bestehen aus robustem Robinienholz und liegen auf einer verzinkten Stahlkonstruktion auf. Rund 50.000 Euro musste die Stadt für das Projekt, das von einem örtlichen Unternehmen realisiert wurde, hinblättern.

Die Brücken dienen als Ersatz für komplett aus Holz gefertigte Vorgängermodelle, die Anfang der Nullerjahre von den Royal Engineers aus Hameln, die seit 1972 in der Stadt ehrenamtlich Arbeiten verrichten, gebaut worden waren. Erstmals bauten dort Helfer des THW-Ortsverbands 1970 im Zuge der Einweihung des Turms zwei ebenfalls aus Holz bestehende Brücken über die Ringwälle.

Die Gräben sollen zeitnah von Bewuchs befreit werden, wie es im städtischen "Grünrahmenplan Ohrsberg" beschrieben wird. So soll deren eigentlicher Zweck wieder besser zur Geltung kommen, was "die Erleb- und Sichtbarkeit der historischen Anlage" erhöhe. Gleichzeitig entstünden so offene besonnte Felswände, die sich als Lebensraum etwa für Eidechsen oder Insekten und Wildbienen sehr gut eigneten. In dem 2019 dem Gemeinderat vorgestellten Planwerk wird zudem vorgeschlagen, einen Fußweg durch den ersten Ringwall zu schaffen.