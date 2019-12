Eberbach. Wunderschöne „EinBlicke“ in den Naturpark Neckartal-Odenwald begleiten alle Interessierten durch das Jahr 2020. Der Wandkalender bietet nicht nur „EinBlicke“ in die Naturparkregion, sondern auch zu jedem Foto passende Hintergrundinformationen und Ausflugstipps auf der Rückseite. Alle Bilder entstammen dem gleichnamigen Fotowettbewerb. Pünktlich zu Weihnachten kann der Kalender ab Dienstag, 17. Dezember für 3,50 Euro im Naturparkzentrum in Eberbach erworben werden. Online-Vorbestellungen werden bereits entgegengenommen.

Beim Fotowettbewerb „EinBlick“ suchte der Naturpark Neckartal-Odenwald Fotos, die den Naturpark bestmöglich charakterisieren. Die Bilder der zehn Fotografen mit den meisten Wertungen bei einer öffentlichen online-Abstimmung sind ab Mitte Januar im Naturparkzentrum in Eberbach zu sehen. Zur Vernissage am 15. Januar um 18 Uhr lädt der Naturpark ein. Auf Wanderschaft durch die Naturparkregion geht die Ausstellung ab Mitte März. Fotowettbewerb, Jahreskalender und Ausstellung werden im Rahmen des Naturparkplans 2030 organisiert. Unter dem Motto Wo geht es hin? gibt dieser die Fahrtrichtung für die Naturparkentwicklung bis zum Jahr 2030 vor. Dabei werden auch die Vorstellungen der Mitglieder, Akteure und Bewohner eingebunden.

Info: Naturpark Neckartal-Odenwald, Kellereistraße 36, 69412 Eberbach, Telefon (0 62 71) 72 985; naturparkplan@np-no.de; www.naturpark-neckartal-odenwald.de.