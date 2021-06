Eberbach. (RNZ) Das mobile Impfteam kommt erneut nach Eberbach: Die Stadt bietet am Dienstag, 27., und am Mittwoch, 28. Juli (Erstimpfungen) sowie am Dienstag, 7., und am Mittwoch, 8. September (Zweitimpfungen), für Eberbacher Bürger ab 18 Jahre Impftermine in der Stadthalle an. Es werden 209 Impfdosen eines mRNA-Impfstoffes (Biontech/Pfizer oder Moderna) verimpft. Außerdem werden an allen vier Impftagen insgesamt 320 Impfungen mit dem Impfstoff "Johnson & Johnson" als Einmalimpfung angeboten.

Ab Samstag, 12. Juni, 12 Uhr, können sich Bürger über die Homepage der Stadt Eberbach www.eberbach.de für die Teilnahme melden. Bei der Anmeldung über die Homepage sind Pflichtfelder zu befüllen. In Bezug auf die Auswahl des Impfstoffes wird auf die Impfempfehlung der Ständigen Impf-kommission (STIKO) verwiesen.

Für Personen, die über keinen Internet-Zugang verfügen, ist eine telefonische Anmeldung ab Montag, 14. Juni, 8 Uhr, unter 0 62 71 / 87 335 möglich. Dort werden auch Fragen zum Thema "Mobiles Impfen" montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr beantwortet. Rückmeldungen müssen bis spätestens 30. Juni erfolgen; Terminwünsche können nicht berücksichtigt werden.

Die Stadtverwaltung weist zudem daraufhin, dass die Anmeldung keine Terminbestätigung darstellt, sondern lediglich eine Interessensbekundung. Erst nach Prüfung erhalten die angemeldeten Personen rechtzeitig (ab Mitte Juli) eine entsprechende Terminbestätigung per Mail, per Post oder per Telefon. In Abhängigkeit der Nachfrage kann eventuell auch nicht jede Meldung berücksichtigt werden.

Sollten bereits Termine in einem der Impfzentren bestehen oder der Impfberechtigte dort schon auf einer Warteliste stehen, muss der Impftermin dort wahrgenommen werden.