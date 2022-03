Von Uta Förster

Eberbach. Knapp 20 Radfahrer fanden sich am Samstagnachmittag am Thononplatz ein, um mit der "Aktion Frühlingsrolle" für mehr Sicherheit für Fahrradfahrer im Straßenverkehr hinzuweisen. Eingeladen zu dieser Aktion hatte die Radinitiative Eberbach.

Bereits seit zwei Jahren fordert die Straßenverkehrsordnung überholende Autofahrer auf, einen Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern (bei Kindern sogar von zwei Metern) einzuhalten. Um anschaulich zu machen, wie weit dieser Abstand wirklich ist, wurde jeder an der Aktion teilnehmende Radfahrer mit einer Schwimmnudel ausgestattet, die links am Gepäckträger befestigt wurde. Bevor die Tour startete, gab Christina Reiß, Mitorganisatorin der Poolnudelaktion, noch Informationen: Sie erklärte zum Ziel dieser Aktion, ein Bewusstsein für den Abstand zu schaffen und zur Sicherheit für Fahrradfahrer in der Stadt Eberbach beizutragen.

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ setzte die Radfahrinitiative Eberbach zur neuen Abstandsregelung von Pkws zu Radlern im Straßenverkehr um. Foto: Uta Förster

Christina Reiß zitierte eine ältere Mitbürgerin, die sich inzwischen unsicher fühlt, in Eberbach Rad zu fahren, weil es für sie zu gefährlich geworden sei "Unsere Stadt kann friedlicher und ruhiger werden, wenn weniger Autos unterwegs sind und wieder mehr aufs Fahrrad steigen." so Reiß.

Wichtig sei, Rücksicht aufeinander zu nehmen. "Außerdem," so Reiß weiter, "bedeutet eine Mobilwende die Hinwendung zum Fahrrad." Und dann ging es los: in einer langen Kolonne fuhren die "Poolnudel-Fahrräder" eskortiert von der Polizei. Durch die Stadt ging es auf die Bundesstraße und dann in die Au, zurück bis zur Odenwaldstraße und dann zum Thononplatz. Viele Passanten winkten den Radelnden fröhlich zu. Nur ein Autofahrer beschwerte sich lautstark und beschimpfte die Gruppe. Die ganze Tour über lief im Hintergrund das Lied vom Turmwächter & Turmfalke "Power in de Bee".

Am Ziel angekommen waren sich alle Radfahrer einig, dass es eine gelungene Aktion gewesen sei, die Spaß gemacht habe. Zur Stärkung hatte die Organisationsleitung für alle Interessierten noch einen Tisch im Café Victoria bestellt.