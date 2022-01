Eberbach. (fhs) In unserer losen Reihe "Lesetipps für dunkle Tage" rät heute Johann Philipp Dilo, Geschäftsführer der Dilo Systems GmbH, zu zwei Büchern. Dilo hat sich für Carl Zuckmayers Autobiografie "Als wär’s ein Stück von mir" und für Stefan Zweigs "Die Welt von gestern" entschieden.

Bevor Dilo die Gründe seiner Auswahl näher schildert, ordnet der Eberbacher Unternehmer seine Leseempfehlung ins Zeitgeschehen ein: "Die vergangenen zwei Jahre waren besonders geprägt durch eine globale medizinische und wirtschaftliche Krise, die durch die Pandemie ausgelöst worden ist. Zusätzlich stellen sich drängendere Fragen der sogenannten Nachhaltigkeit innerhalb der globalen Wirtschaft und ihrer komplexen Finanz- und Warenströme. Versäumnisse der Politik und der Gesellschaft lenken gar die Fragestellungen nach der Zukunft auf den Fortbestand Europas und unserer Demokratie, die geschwächt erscheint und manchen befürchten lässt, dass es in Teilen unserer westlichen Gesellschaften zu Spaltungstendenzen, einem Zerfall unserer Kultur und unseres Friedens führen kann, wenn z. B. Verschwörungsdemagogen und Hasspredigern nicht besser Einhalt geboten wird."

Johann Philipp Dilo. Foto: privat

Diese zeitgeschichtliche Turbulenz nimmt Dilo zum Anlass, Schriftsteller mit einem geschichtlichen Weltbild und Weltverständnis aus einer Zeit vor ca. 100 Jahren in den Blick zu nehmen, als noch größere Irrungen und Wirrungen der Menschheit aufkamen. Dilo: "Ich empfehle im Zusammenhang eine Lektüre, die mir erstmals in Jugendtagen Einsichten vermittelt hat und die ich mir selbst dieser Tage wieder vornehmen will: > Carl Zuckmayers Autobiografie "Als wär’s ein Stück von mir" und von > Stefan Zweig "Die Welt von gestern".

Zweig und Zuckmayer waren miteinander freundschaftlich verbunden. Beide waren kosmopolitische Literaten. Dilo schätzt ihr Werk voll sprachlichen Reiz’, "das heute leider immer mehr in Vergessenheit gerät, uns gleichwohl aber viel an Orientierungskraft und erhellender Weltsicht bringen kann. Beide Werke sind sehr lesenswert und weisen durch ihr kulturelles und politisches Gesamtverständnis weit über den Tag hinaus."

Zuckmayers 1966 erstmals erschiene Erinnerungen aus den ersten sechs Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts enthalten die Rückschau eines Mannes, der gern lebt, obwohl es ihm die Anfeindungen bornierter Mitmenschen oft schwer gemacht haben. Der deutsch-schweizerische Schriftsteller floh 1938 vor den Nationalsozialisten erst in die Schweiz, dann in die USA. Zuckmayer führt seinen Lesern Dichter, Schauspieler, Politiker vor Augen; darunter sind große Namen, aber auch namenlose Leute aus dem Alltag. Gewinner und Verlierer ziehen vorüber. Und Zuckmayer gibt Antworten auf die heute so neugierig wie beklommen gestellten Fragen: Wie war es denn? Und wie ist es dazu gekommen?

Stefan Zweig blickt in seinem autobiografischen Zeitgemälde zurück auf eine Welt voller Menschlichkeit, Kultur und Optimismus, die durch die beiden Weltkriege in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts radikal in Frage gestellt wurde. Der Zusammenbruch Europas zwang auch diesen deutschen Autor ins Exil.

Der Erstdruck von Zweigs " Erinnerungen eines Europäers" erschien bereits 1942. In der hier abgebildeten Ausgabe des Fischer-Taschenbuhverlages wird dieser Originaltext durch Quellenmaterial neu erschlossen und kommentiert veröffentlicht und ermöglicht – wie Johann Philipp Dilo es schätzt – eben jenen "Blick weit über den Tag hinaus".

Info: In der losen Artikelfolge "Lesetipps für dunkle Tage" empfehlen von der Redaktion Eberbach angefragte Leser Lektürevorschläge, die bildlich gesprochen "Licht ins Dunkel" bringen sollen. Diese Tipps sollen es ermöglichen, einzutauchen in eine andere Welt ohne Pandemieallgegenwart, sollen helfen, abzuschalten, sich zu erholen und Kraft für Neues zu tanken. Oder sie eigenen sich dafür, "das Dunkel zu erhellen", indem sie sich gerade mit Covid19-Fakten auseinandersetzen, Wissen verschaffen und damit Halt an bereits gedruckter Erfahrung bieten. Wenn Sie selbst einen Vorschlag haben, mailen Sie ihn gern an redaktion@eberbacher-zeitung.de oder an red-eberbach@rnz.de.