Eberbach-Unterdielbach. (MD) Nach 30 Jahren hört Edgar Uhrig als Bezirksbeiratsvorsitzender in Unterdielbach auf. Der hoch verdiente Kommunalpolitiker stellte sein Amt vergangene Woche in der Sitzung des Bezirksbeirats in der alten Schule in Oberdielbach zur Verfügung. Auch Helmut Lungrin, der seit 2008 mitarbeitete, trat nicht mehr an. Adam Schäfer, seit Februar 2017 dabei, bekundete seine Bereitschaft, weiterzumachen. Neu vorgeschlagen wurden Andreas Meier sowie Gertrud Erthal. Da sich die 25 stimmberechtigten Bürger über die Besetzung des Gremiums einig waren, konnte offen abgestimmt werden.

Gleich einigte man sich auch auf den 40-jährigen Software-Administrator Andreas Meier als Vorsitzenden des Gremiums. Nach der Begrüßung der Gäste durch Bürgermeister Peter Reichert warf Edgar Uhrig einen Blick auf die zurückliegenden Jahre. So habe sich der Bezirksbeirat um vielfältige Aufgaben gekümmert. Beispielsweise um die Instandhaltung der Ruhebänke. Man habe auch Wege ausgebessert. Unvergessen sei der Brauereibesuch in Mossautal. Alle zwei Jahre unternehme man gemeinsam mit den Oberdielbachern einen Seniorenausflug. Ebenso finde alle zwei Jahre das Bolzplatzfest statt, dessen Erlös Aufgaben im Ortsteil zugute komme. Mittlerweile etabliert sei das Singen unterm Christbaum.

Was jedoch in Unterdielbach dringend fehle, sei eine schnelle Internet-Verbindung. "Das müsste dringend vorangetrieben werden", betonte Uhrig. Peter Reichert versicherte, dass demnächst zu diesem Thema ein Gespräch mit dem Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar stattfinden werde und man um eine Datenautobahn für Unterdielbach bemüht sei. Ein Bürger fragte an, wann die noch verbliebenen Stromständer auf den Dächern abmontiert werden und die Versorgung via Erdleitung erfolge. Den Termin will Peter Reichert klären, Kosten fielen bei der Umrüstung für die Bürger nur bei den Hausanschlüssen an.