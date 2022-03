Stillstand herrscht aktuell auf der Kindergartenneubau-Baustelle an der Güterbahnhofstraße. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Eberbach. Still ruht der Kindergarten-Neubau. Auf der Baustelle an der Güterbahnhofstraße tut sich seit Wochen nichts mehr, was nicht nur Anwohnern aufgefallen ist.

Die Bodenplatte wurde längst von Arbeitern einer Osterburkener Baufirma fertiggestellt, der dafür benötigte Kran mittlerweile abgebaut. Längs lagern Erdhaufen, die vom Aushub stammen und später einmal zur Begradigung des Geländes dienen sollen. Und es zeichnet sich jetzt schon ab, dass der ursprünglich geplante Zeit- und Kostenrahmen nicht eingehalten werden kann.

Rückblick: Der neue Sechs-Gruppen-Kindergarten an der Ecke Güterbahnhofstraße/Schafwiesenweg auf dem ehemaligen Siebeck-Gelände soll als "Ersatzneubau" für den in die Jahre gekommenen evangelischen Kindergarten "Regenbogen" in der Bussemerstraße dienen. Dem droht der Entzug der Betriebsgenehmigung. Bei der neuen Einrichtung tritt die Stadt Eberbach als Bauherr auf, Betreiber soll künftig die evangelische Kirchengemeinde sein. Zudem sollen die drei Krippengruppen des Vereins "Postillion" dort Aufnahme finden.

Nach einiger Diskussion entschied sich der Gemeinderat vor vier Jahren, die Planung bei einem mit Kindergarten-Neubauten erfahrenen Mannheimer Architekturbüro zu beauftragen. Das Gebäude soll in Holzständer-Bauweise entstehen. Zunächst wurden die Erdarbeiten mit der Bodenplatte auch in einem ersten "Paket" ausgeschrieben.

Im August 2021 erfolgte die Vergabe. Ein für die Stadt schon mehrfach tätiges Bauunternehmen aus Osterburken war günstigster Bieter und erhielt den Zuschlag. Knapp 800.000 Euro sollte dieses Gewerk kosten. Wobei das Architekturbüro anfangs mit "nur" 635.000 Euro für die Rohbauarbeiten kalkuliert hatte.

Nach Untersuchungen eines Fachbüros, das "leichten Gasaustritt" als Folge der früheren Nutzung des Geländes festgestellt hatte, musste draufgesattelt und die Bodenplatte absolut gasdicht gebaut werden. Was mehr kostet.

Aufgehoben wurde hingegen die Ausschreibung der Zimmer- und Holzbauarbeiten. Denn dafür war nur ein einziges Angebot von einem Buchener Betrieb eingegangen. Der wollte gut 1,3 Millionen Euro und lag so fast 90 Prozent über der Kostenberechnung von 720.000 Euro.

Ende September ging’s mit den Erdarbeiten los, die Bodenplatte wurde vor Wochen fertig. Seitdem "steht" der Bau.

"Die Rohbauarbeiten sind so weit abgeschlossen", bestätigt auf Nachfrage die Stadtverwaltung. Nachfolgewerke könnten erst nach Vergabe der Zimmer- und Holzbauarbeiten sowie der "Nachführung" des Bauzeitenplans ausgeschrieben und beauftragt werden. Und an dem Holzgewerk hakt es. Denn auch bei der zweiten Ausschreibung dafür lagen die Preise weit über den Erwartungen.

Man habe zehn Bieter zur Angebotsabgabe aufgefordert. Dennoch ging erneut nur ein einziges Angebot ein. Weshalb der Gemeinderat Mitte letzten Dezember die Ausschreibung erneut aufhob. Dann ging man in Runde Drei: Ob diesmal mehr mitmachten, beantwortete die Verwaltung nicht. Man sei derzeit in der Prüfung und Wertung der dritten Ausschreibung.

Aber: Für die Gemeinderatssitzung am 25. April sei die Vergabe der Holzbau- und Zimmerarbeiten geplant. Mitgeteilt wird auch, dass angesichts der weltwirtschaftlichen Lage sowie des Krieges in der Ukraine man davon ausgehen müsse, dass die ursprünglichen Baukosten von insgesamt 3,2 Millionen Euro nicht einzuhalten seien. "Inwieweit das Ergebnis der Kostenberechnung nach oben korrigiert werden muss, kann momentan noch nicht abgeschätzt werden".

Zu Beginn der Maßnahme sei man von einem Fertigstellungstermin im September/Oktober 2022 ausgegangen. Mittlerweile rechne man laut Bauzeitenplan mit einem Termin im April/Mai 2023.

"Dies kann sich aber bei der gerade vorherrschenden Lage sehr schnell ändern", schränkt die Stadtverwaltung ein.