Von Marcus Deschner

Eberbach. Auf der Suche nach einem Nachpächter für das Restaurant am Leopoldsplatz ist derzeit die Stadt Eberbach. Nachdem die aktuellen Betreiber Andrea Hertel und Michael Reinig ihren seit 2016 laufenden Pachtvertrag fristgerecht zum 31. März 2021 gekündigt hatten, schrieb die Stadtverwaltung Mitte Oktober die Verpachtung des "derzeit gut geführten, brauereifreien Restaurants in der Stadthalle" zum 1. April 2021 neu aus. Der Gemeinderat verzichtete sogar auf die Festsetzung eines künftigen Mindestpachtpreises. Die Bewerbungsunterlagen sollten bis spätestens 30. November, also letzten Montag, beim städtischen Liegenschaftsamt eingegangen sein.

Wir fragten nach, ob bis dato Bewerbungen eingingen und wie viele das denn seien. Immerhin konnte in Erfahrung gebracht werden, dass "mehrere Bewerber" vorhanden seien. Die exakte Zahl wollte man seitens der Verwaltung trotz mehrfacher Nachfrage jedoch nicht nennen. Entschieden werden soll über die Vergabe des "Kurhausrestaurants" laut Hauptamtsleiterin Anke Steck voraussichtlich noch diesen Monat. Hundertprozentig sicher sei das aber noch nicht.

Denn vorgesehen ist gemäß dem zweiseitigen Exposé der Verwaltung zur Vermarktung des Objekts, "dass nach Sichtung der Bewerbungen durch die Verwaltung die ausgewählten Gastronomen (m/w/d) ihr Konzept im Gemeinderat persönlich vorstellen". In dem Papier werden ausdrücklich "Nachpächter oder eine Pächtergemeinschaft gesucht, die eine neue Herausforderung suchen". Und die Stadt in höchsten Tönen angepriesen: "Aufgrund der traumhaften Lage wird Eberbach gerne als ‚Herz des Neckartals‘ bezeichnet", heißt es bereits unter den "Allgemeinen Informationen" im Exposé. In der "touristischen Destination" habe Eberbach einen sehr guten Ruf und biete viele Möglichkeiten, vor allem in den Bereichen Wandern, Radfahren und Kultur.

Die 100 Sitzplätze umfassenden Terrassen des Restaurants am Leopoldsplatz" gälten als die am schönsten gelegenen, wird geworben. Das Angebot im Restaurant sei eine gut bürgerliche deutsche Küche mit internationalem Flair und ausgewählten Angeboten der modernen Gastronomie.

"Das Angebot sollte auch in Zukunft so sein", wird die Marschrichtung aufgezeigt.

Auch der Mittagstisch im Restaurant mit seinen 70 Sitzplätzen und den weiteren 75 Plätzen in den zwei Nebenräumen werde sehr gut angenommen. Zum Pachtobjekt gehörten schließlich auch noch Küche, Lager-, Kühl- und Personalräume sowie zwei Kegelbahnen im Untergeschoss.