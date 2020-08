Eberbach. (MD) Nach dem sechsten Unfall reichte es Klaus Eiermann. "Das muss jetzt an die Öffentlichkeit", brach es aus ihm heraus. Was den SPD-Stadtrat derart auf die Palme bringt, sind gehäufte Fahrrad-Unfälle am Radweg zwischen Campingpark-Gebäude und Hallenbad. Genauer gesagt an der Absperrung, die aus zwei rot-weißen Pfosten besteht. Der Ruheständler hat nachgemessen. Der linke Pfosten in Fahrtrichtung Badezentrum steht seinen Angaben zufolge auf dem insgesamt 4,68 Meter breiten Weg in 1,43 Metern Abstand zum Zaun, der rechte 1,70 Meter vom Zaun eines Gartens entfernt. Zwischen beiden Pfosten ist eine Durchfahrtsbreite von 4,68 Metern. Eiermann möchte, dass diese so versetzt werden, wie es der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) empfiehlt.

Die Interessenvertretung der Zweiradfahrer schlägt an solchen Stellen vor, drei Pfosten aufzustellen, wovon zwei an den Fahrbahnrändern und einer mittig im Weg steht. Eiermann, der mit seiner Frau Hannelore seit März 2018 in dem neuen Mehrfamilienhaus am Radweg wohnt, beobachtet seitdem dort immer wieder Zweiradunfälle, die glimpflich ausgingen. Beide halfen dann den Verunfallten, zwei brachten sie sogar ins Krankenhaus zur ambulanten Versorgung. Daher wandte er sich ans Ordnungsamt der Stadt Eberbach. Wohl wissend, dass diese Unfälle nicht am mangelnden Abstand der Pfosten liegen, sondern bei entsprechender Aufmerksamkeit der Pedalisten sicher gut zu durchfahren gewesen wären.

"Die Gründe sind mangelnde Aufmerksamkeit", schrieb er nach dem fünften von ihm beobachteten Crash an die Stadt. Dies hätten die betroffenen Fahrradfahrer allesamt bestätigt. Denn die schauten sich die Gegend oder den daneben liegenden Campingplatz an und blieben dann mit dem Lenker oder dem Pedal an einem Pfosten hängen. "Es muss möglich sein, solche Unfälle zukünftig zu vermeiden", führte er weiter aus und schlug vor, einen Pfosten mittig zu installieren. Seiner Meinung nach wäre auch ein frühzeitiger Hinweis auf die Pfosten hilfreich.

Aus dem Rathaus erhielt Klaus Eiermann Antwort, verbunden mit dem Dank für seine Mitteilung. Denn man sei immer wieder darum bemüht, mögliche Gefahrenstellen im öffentlichen Verkehrsraum zu beseitigen. Allerdings seien der Polizei von dort keine Fahrradunfälle gemeldet worden. Nach Einschätzung von Verwaltung und Polizei bestünde bei nur einem Pfosten die Möglichkeit, dass zumindest kleinere Pkw durchfahren könnten. "Dies stellt aufgrund der starken Frequentierung des Radweges eine nicht unerhebliche Gefahr dar", schrieb der zuständige Sachbearbeiter. Der Abstand der Pfosten zueinander bzw. zum Fahrbahnrand sei völlig ausreichend, um gefahrlos vorbeifahren zu können. Die Polizei betone auch ausdrücklich die Eigenverantwortlichkeit der Verkehrsteilnehmer und die gebotene Aufmerksamkeit und Vorsicht bei der Verkehrsteilnahme. Zumal die Pfosten gut einsehbar und aufgrund des geraden Fahrbahnverlaufs auf lange Sicht erkennbar seien. Ähnliche Pfostenregelungen habe man im Stadtgebiet des Öfteren, ohne dass es zu Vorfällen gekommen sei. "Demnach kommen wir zum Schluss, dass die derzeitige Anordnung und Beschilderung aus verkehrlicher Sicht ausreichend und nicht zu beanstanden ist", heißt es im städtischen Schreiben. Allerdings werde man den Sachverhalt bei der nächsten Verkehrsschau nochmals erörtern.

Damit wollte sich Eiermann nicht zufriedengeben und hakte Anfang Mai schriftlich nach. Prompt kam die Rückantwort von der Stadt, in der man größtenteils die Argumente aus dem ersten Schreiben nochmals aufführte. Zusätzlich mit dem Hinweis, dass die Pfosten bereits bei einer Verkehrstagefahrt im Januar 1981 verkehrsbehördlich angeordnet worden seien, um die Durchfahrt von Fahrzeugen zum Schutz der Radfahrer und Fußgänger zu unterbinden. Außerdem schlägt der Rathausmitarbeiter vor, die rot-weiße Reflexionsfolie zu überprüfen, und auf den neuesten Stand zu bringen und verweist erneut auf die Behandlung anlässlich der Verkehrsschau, die voraussichtlich im Sommer/Frühherbst stattfinden werde. Eiermann will indessen nicht locker lassen, zumal vergangenen Montag wieder eine Radfahrerin an einem der beiden Pfosten "hängen geblieben" sei.