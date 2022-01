Von Sigrun Paas-Zeidler

Eberbach. Im Alter von 82 Jahren, sechs Jahre vor ihrem Tod, schrieb Annemarie Kruse ihre "Erinnerungen" nieder, Erinnerungen an ein turbulentes Leben, das sie aus einer behüteten Kindheit in Berlin riss und in die Pariser Künstler-Boheme vor dem Ersten Weltkrieg katapultierte, dann mit ihrem in Paris geheirateten russischen Ehemann, dem Maler Igor von Jakimow (1885-1962), ins revolutionäre Russland und wieder zurück nach Deutschland führte, über Berlin, Hiddensee und München bis nach Heidelberg zu Marie Baum, Friedrich Gundolf und Karl Jaspers, sowie wegen ihrer Kinder nach Oberhambach in die Odenwaldschule, um dann in Marburg an der Seite des Hölderlin-Forschers Werner Kirchner einen friedlicheren Lebensabschnitt zu finden.

Mit ihrem Buch "Der Gutshof Jakimow. Erlebnisse einer deutschen Frau in Sowjetrussland", das 1919 der Berliner Ullstein-Verlag publizierte, war sie in Berlin durch ihre darin geschilderten haarsträubenden und gefährlichen Lebensumstände berühmt geworden und verdiente damit in den kargen Zeiten des künstlerischen Zurückfindens den Lebensunterhalt für ihre kleine Familie, von der sich Igor von Jakimow 1923 durch Scheidung trennte. Ihre "Erinnerungen" von 1971, die sie ihren zwei Töchtern widmete, sind leider unpubliziert. Sie lesen sich heute wie das "Who is Who" der künstlerischen Avantgarde der 1910er und 20er Jahre in Paris und Berlin: Annemarie Kruse zwischen Künstlern, Museumsdirektoren, Galeristen, Architekten, Schauspielern, Literaten, mal mittendrin, mal nur beobachtend.

Annemarie Kruse war die Tochter des Berliner Bildhauers Max Kruse (1854-1942), der mit Max Liebermann, Max Slevogt und Lovis Corinth in der Berliner Sezession um 1900 eine Kunst vorantrieb, deren Richtung Kaiser Wilhelm II. "nicht passte". Und sie wurde die nur sechs Jahre jüngere Stieftochter der Puppenerfinderin Käthe Kruse (1883-1968). Diese, als junge Schauspielerin hieß sie Katharina Simon, hatte der Bildhauer Max Kruse als Anhänger der "freien Liebe" 1904 zur Geburt ihres zweiten unehelichen Kindes in die Künstlersiedlung "Monte Verita" bei Ascona in der Schweiz abgeschoben. Erst 1909 heiratete er sie dann in München.

Gegen den Willen ihres Vaters zog Annemarie mit ihrer geschiedenen Mutter nach Paris, wo sie von 1908 bis 1914 Malerei an der berühmten "Fauves"-Schule von Henri Matisse studierte, die damals von dem aus Speyer stammenden Maler Hans Purrmann geleitet wurde. Sie befreundete sich lebenslang mit ihm und seiner Frau Mathilde Vollmöller, die ebenfalls Malerin war.

In ihren "Erinnerungen" schrieb Annemarie Kruse: "Im September 1930 nahm ich eine Einladung Purrmanns in ihr leerstehendes Häuschen in Langenargen am Bodensee an. Purrmanns selbst wollten in Südfrankreich malen. Das Purrmannsche Haus, ein umgebautes Bauernhaus, lag in einem großen Garten direkt am See, in den eine Steintreppe hinabführte. Man war auf diesen Garten angewiesen, denn Langenargen selbst war nicht schön... Der Garten aber bestand aus lauter "Purrmann-Motiven", die mich anfangs lähmten. Wie sehr hatte dieser Mann seiner Umgebung seinen Stempel aufgedrückt! Die alten Barockfiguren, die großen Tonvasen mit Blumen, die Bänke, die Palmen, ja die Bäume und Sträucher erschienen mir alle wie "Purrmanns". Auf Entdeckungswegen fand ich dann doch auch "meine" Motive, einen verwahrlosten Staudengarten, voll mit riesigen Sonnenblumen und alten Weiden. Von dort kam ich an ein Stück freies Seeufer mit uralten Bäumen, das sich die Dorfjugend zum Baden ausgesucht hatte. Da fand ich immer neue Motive und malte allmählich wie besessen".

Sie verbrachte dort vier Wochen und hatte dann genug neue Bilder, um eine Ausstellung im Heidelberger Kunstverein und danach in Berlin bestücken zu können.

Unser Bild war auch dabei: Ein farbenprächtiger Sommergarten breitet sich vor uns aus, im dunkleren Vordergrund rechts ein Staudenbeet aus Gladiolen, dann führen bunte Blumenrabatten den Blick über eine sonnenbeschienene Wiese bis hin zum fernen See, auf dem ein Segelboot mit seinem spitzen weißen Segel das Grün der Uferbäume durchbricht. Das Alpenpanorama, das dahinter eigentlich sichtbar werden müsste, verschwindet im rosafarbenen Dunst der Wolken. Dagegen wird die gesamte Farbstimmung des Bildes zusammengefasst in der von der Künstlerin in ihren "Erinnerungen" eigentlich geschmähten "purrmannschen" Barockskulptur am rechten Bildrand, die von der Sonne getroffen wird und in bräunlichem Rosa erglüht.

Ein friedliches Bild, erfüllt von Farbe und Licht, Freude und Zuversicht. Entstanden 10 Jahre bevor der Zweite Weltkrieg der Malerin in Russland und auf dem Balkan ihre beiden künstlerisch begabten Söhne aus der Ehe mit Igor von Jakimow tötete. Ein Schicksalsschlag, den Annemarie Jakimow-Kruse nie verwunden hat und nach dem sie nur noch einen einzigen Halt fand: in ihrer Kunst.