Lindach. (emb/fhs) Lindachs Ortsvorsteher Peter Schwarz ist tot. Als der für die Wahl Eingeteilte nicht zum Dienst im Wahllokal erschien, schaute man nach und fand ihn leblos in der Wohnung. Nicht nur als Wahlhelfer, auch als Tourführer bei der Aktion Stadtradeln fiel Schwarz’ Abwesenheit am Sonntag sofort auf: die Radler die sich am am Neuen Markt für die geplante Familientour nach Hirschhorn eingefunden hatten, wurde mitgeteilt, dass die Radtour nicht stattfinden kann. Über die genaue Todesursache und deren Zeitpunkt besteht bislang Unklarheit. Beobachtern war aufgefallen, dass schon seit zwei Tagen im Schwarz’ Internetblog kein Eintrag mehr zu lesen stand.