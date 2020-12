Funkstille über den Wassern: Am Mobilfunkmast in Krösselbach wird gearbeitet. In Lindach gibt es kein Netz mehr. Foto: bnc

Von Barbara Nolten-Casado

Lindach. Dienstagmorgen. Wie gewohnt schalte ich PC und Handy ein. Doch der Blick auf E-Mails oder WhatsApp-News geht ins Leere. "Sie benötigen eine Internetverbindung…" werde ich freundlich erinnert. Oje! Mal wieder kein Netz! Noch während ich mir einrede, die Störung werde sicher gleich vorüber sein, meldet sich die Nachbarin: "Habt ihr Internet?" Nein, haben wir nicht.

Ein anderer Mitbürger aus Eberbachs kleinstem Ortsteil lässt wissen: Vodafone LTE funktioniere nicht. Er habe beim Anbieter bereits ein "Ticket" erstellt. Gut gemacht!

Wer nicht über eine zusätzliche Netzanbieter-Alternative verfügt, der schaut nun also mal wieder in die Röhre: Kein Internet, kein Handyempfang, kein Festnetztelefon. Nicht mal ein Notruf ließe sich im Fall der Fälle absetzen.

Im Laufe des Tages sickert durch, dass am Funkmast bei Krösselbach gegenüber von Lindach gearbeitet werde. Antennenträger und Antennen würden dort für die Telekom montiert, heißt es. Bis voraussichtlich Ende der Woche würden aus Sicherheitsgründen alle Anlagen auf dem Turm, also auch der Vodafone-Sender, der Lindach mit Internet versorgt, täglich von 8 bis 18 Uhr abgeschaltet.

Werktätige im Homeoffice beginnen zu rotieren. Ein Geschäftsmann sieht ob des mehrtägigen digitalen Shutdowns bereits seine Existenz gefährdet. Die Chance auf die Erstellung eines frühzeitigen Plans B für die Arbeit im Netz war den Lindachern verwehrt worden: eine Vorabinformation der Bürger über die geplanten Arbeiten hatte man bei Telekom, Vodafone & Co. offensichtlich nicht in Betracht gezogen. Da war es also wieder, das altbekannte Gefühl des Abgehängtseins im "Tal der Ahnungslosen".

Am Mittwoch: nichts Neues – außer der Vorfreude auf Donnerstag. Da würde man uns nämlich den Vormittag über auch noch den Strom abschalten. Immerhin waren die Einwohner frühzeitig über die "dringenden Arbeiten am Stromnetz" in Kenntnis gesetzt worden. Still ist es im Haus am Donnerstagmorgen. Neben PC, Handy und Telefon haben nun auch Kaffeemaschine, Radio und Heizung ihren Dienst quittiert. Nur das Ticken der von den Urgroßeltern ererbten alten Wanduhr dröhnt analog und unbeirrbar durch das große Schweigen.

Ich setze mich an den Schreibtisch, um mir an jenem düster-grauen Dezembermorgen beim Licht einer Kerze per Füller und Papier die trüben Gedanken aus dem Kopf zu schreiben. Bis die Finger steif werden. Bei frostigen Außentemperaturen nimmt auch die sorgsam gehütete Wärme im Arbeitszimmer langsam aber stetig ab. Da kommt die rettende Idee: Warum nicht ins Auto steigen oder die S-Bahn nehmen und auswandern ins benachbarte Eberbach? Sich dort in einem Café ein lauschig warmes Plätzchen suchen, einen heißen Tee schlürfen, die News im Handy checken, ein paar Mails verschicken…? Nein! Geht auch nicht! Da ist Corona vor!

Ich resigniere. In meine Daunenjacke gemuckelt sitze ich am Fenster, schaue hinaus in den düster-grauen Dezembermorgen, warte auf bessere Zeiten und drehe – die unterkühlten – Däumchen.