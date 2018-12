Eberbach-Lindach. (cum) Über vier Meter hoch, fast vier Meter breit: Eine Wand für Werbeplakate, die auf Ständern an der Bundesstraße B37 in Lindach aufgestellt werden sollte, findet keine Gnade bei Gemeinde- und Ortschaftsrat. Der Ortschaftsrat hatte seine Zustimmung schon Mitte Dezember versagt. Er befürchtet, dass weitere Tafeln dazukommen, dass die Tafel das Ortsbild verschandelt und Autofahrer ablenkt. Zudem habe man keinen Einfluss darauf, was dort wie beworben werde.

Die Straßenverkehrsbehörde hatte zwar keine Bedenken. Der Gemeinderat blieb aber bis auf zwei Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen beim Nein. "Höher als ein Lkw" und "keinesfalls ein städtebauliches Highlight" sei der Werbeständer, sagte Heiko Stumpf (CDU). "Wenn die Ortschaftsräte sagen, sie wollen es nicht, kann ich es auch nicht gutheißen", sagte Dietmar Polzin (Freie Wähler).

Rolf Schieck (SPD) sah das anders: Die Werbewand sei zwar nicht schön, allerdings gebe es in Eberbach schon einige. Und auch wenn Eberbacher und Lindacher dagegen seien, könne das Landratsamt die Werbung trotzdem genehmigen. Dort hat die Baurechtsbehörde jetzt auch das letzte Wort in Sachen Genehmigung.