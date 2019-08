Von Wanda Irob

Eberbach. Was dem einen nicht dient, ist dem anderen förderlich. Das Zusammenspiel von Naturgewalten und einem starken, gesunden Bienenbestand entscheiden über die Honigernte und dessen Qualität.

Bienen produzieren Honig aus dem Nektar von Blüten oder von Honigtau. "Im Frühjahr war es zu nass und zu kalt", so Rainer Olbert aus Eberbach. Als Imker hat er die Wetterlage und seine Bienen immer im Blick. Dabei hilft ihm eine Messstation, angebracht am Bienenstock. Bis Ende Mai musste er den Bienen Nahrung zugeben, damit diese nicht verhungerten. Normalerweise ist das nicht notwendig. Bienen fliegen erst, wenn die Temperaturen über 12 Grad Celsius steigen. "Doch dann kam es zu einer Blütenexplosion", erzählt Olbert: "Innerhalb von acht bis zehn Tagen blühte alles, was sonst mit einem Versatz von etwa vier Wochen geschieht." Was dann zu schnell ging, war den Bienen zu viel. Die Hitze machte es ihnen unmöglich, sich auf Nahrungssuche zu begeben. Wasser musste in den Bienenstock transportiert werden, um damit die Waben zu benetzen. Die Verdunstung brachte die entsprechende Kühlung. Im Bienenstock herrscht durchgehend eine Temperatur von 34 Grad, die es durch Bienenwerk zu halten gilt. Die Folge: Der Imker konnte keinen Blütenhonig ernten, da von den Bienen keiner produziert wurde.

Läuse konnten sich im Frühjahr unter diesen Bedingungen jedoch ungestört vergrößern und ausbreiten. "Ein lausiger Mai verlaust den Juni", so Olbert. Fressfeinde gab es nicht. Den Hornissen und Wespen dienten die Läuse aufgrund der anhaltenden Kühle nicht als Nahrungsquelle. Sie flogen nicht. Gleichzeitig saugte der Waldboden viel Wasser auf. Einen Frosttag dazwischen ließ die Bäume nochmals Triebe ausschlagen. Die Läuse hatten die besten Bedingungen, Nahrung im Überschuss aus den Siebröhren der Bäume aufzunehmen. Der Honigtau, den von Läusen ausgeschiedenen Überschuss, holen sich die Honigbienen. So entsteht dann der Waldhonig, in Farbe dunkler und im Geschmack aromatischer als Blütenhonig.

"Letztes Jahr erntete ich bei uns zum ersten Mal Tannenhonig", berichtet Olbert. Normalerweise gibt es den eher im Schwarzwald, da es dort viele Tannen gibt. Einige Imker wandern dann mit ihren Bienenstöcken in diese Region, um Tannenhonig zu bekommen.

In diesem Jahr bescherte ihm sein Referenz-Bienenvolk am hiesigen Standort innerhalb von zwei Monaten drei verschiedene Waldhonige; insgesamt konnte er 90 Kilogramm ernten – viel und qualitativ hochwertiger Wald- und Fichtenhonig, jeder anders im Mischverhältnis, denn hundertprozentige Trennung gibt es nicht.

Auch die Lindenhonigernte fiel gut aus. Die Messstation im Bienenstock zeigt eine Flugphase von 30. Mai bis 6. Juli an. Fünf Wochen waren die Bienen unterwegs. "Kurz und knackig", lächelt Olbert. "Wenn eine Biene ihre 1000 Kilometer absolviert hat, stirbt sie", berichtet er weiter, "egal ob und wie viel Nahrung sie gesammelt hat." Je größer ein Bienenvolk ist, umso überlebensfähiger ist es, da die Arbeit auf mehr Bienen verteilt wird.

Der Eberbacher Bezirks-Imkerverein, dessen Vorsitzender Rainer Olbert ist, besteht aus 65 Imkern und gehört zum Landesverband Baden. "Vor fünf Jahren", sagt Olbert, "umfasste dieser 7500 Imker." Heute sind es über 10.000, obwohl altersbedingt in diesem Zeitraum etwa 1500 ausschieden.

"Wer einmal infiziert ist, bleibt", so Olbert. "Und die Belohnung seiner Arbeit bekommt jeder ganz direkt – den Honig seiner Bienen".