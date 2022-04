Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Inzwischen wurde aus Teilen des Gemeinderats zwar schon Dampf gemacht, was die geplante, in der letzten Sitzung aber aus der Tagesordnung gekippte Erneuerung der Kreuzung von Berliner- und Pestalozzistraße angeht. Vor allem die AGL hatte da noch Klärungsbedarf zur Frage einer Radwegeinrichtung in der Berliner Straße gesehen. Diese Diskussion lebte auch in der Sitzung am Montag wieder auf, mit neuen Vorstößen der AGL in diese Richtung. Doch diesmal kam die Entwurfsplanung endgültig in trockene Tücher – ohne Radweg: mit 15 Ja-, 6 Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Entweder in den Pfingst- oder den Sommerferien wird die 520 Quadratmeter große Verkehrsfläche jetzt neu gemacht.

Zur Erinnerung: Die Asphaltdecke ist da, wo die Pestalozzi- in die Berliner Straße einmündet, in schlechtem Zustand. Außerdem setzen in der Kurve aufgrund des starken Neigungswechsels immer wieder städtische Linienbusse auf. Und weil die Stadtwerke in diesem Umfeld gerade die Hauptwasserleitung erneuern, wird auch der Straßenbereich darüber für an die 200.000 Euro saniert.

Peter Stumpf sprach sich für die Alternativen Grünen dafür aus, Radfahrer in der Berliner Straße, die sich im Verkehrsgeschehen unsicher fühlen, auf einem mit "Gehweg/Radfahrer frei" beschilderten breiten Fußweg fahren zu lassen. Er denkt dabei vor allem an Kinder und an Schüler aus dem oberhalb gelegenen Steige-Schulzentrum. "Das ist dann nicht verpflichtend für Radfahrer", betont Stumpf und bezieht sich dabei auf die Regelung, dass Bordsteinradwege als nicht-benutzungspflichtige Radwege auch in Tempo-30-Zonen erlaubt sind, wo es separate Radspuren normalerweise nicht geben darf. In seiner Forderung, bei Verkehrsplanungen prinzipiell zur Berücksichtigung des Radverkehrs verpflichtet zu sein, wurde Stumpf auch diesmal von Professor Dr. Dietmar Polzin (Freie Wähler) unterstützt.

Lothar Jost (AGL) brachte eine neue Option ins Spiel: die Senkung der Fahrgeschwindigkeit in der Berliner Straße auf 20 km/h. "Das würde zur Verkehrsberuhigung beitragen, und Radler wären dadurch ohne zusätzliche Maßnahmen geschützt", schlug er vor.

Die Mehrheit des Gremiums sah aber weiterhin keinen Radwegbedarf an dieser Stelle. Udo Geilsdörfer (FWV), Leiter der Gemeinschaftsschule in der Steige, blieb bei seiner ablehnenden Haltung aus den bereits vorgetragenen Gründen. Schülerströme liefen in dieser Gegend bekanntermaßen nicht durch die Berliner-, sondern weiter oben durch Steige- und Waldstraße, bekräftigte Geilsdörfer. Außerdem halte er die Annahme für "irrig", dass ein Mehr an Radwegen auch mehr Menschen aufs Rad und weg vom Auto bringt. "Radwege ja, da wo es Sinn macht, aber nicht nach dem Gießkannenprinzip!".

Erwartungsgemäß dankend angenommen hat der Rat mehrere Sachspenden im Gesamtwert von über 7 200 Euro. Dazu gehören das vom Bürger- und Heimatverein in der "Kunstmeile" Neckaranlage errichtete Hirten-Denkmal aus roten Setzsteinen im Wert von 4677 Euro. Die Tafelsteine dienten im 19. Jahrhundert am Scheuerberg als Grenzsteine der Weiden. Vom Odenwaldklub stammen Bank und Tisch für 2 300 Euro, an denen sich jetzt Besucher der Eberbacher Burg niederlassen können.