Eberbach. (RNZ) Evangelische und Katholische Kirchengemeinde Eberbach haben in Absprache mit der Stadt beschlossen, angesichts der aktuellen Schließung der Kindertagesstätten im Monat April die Elternbeitragszahlungen in den fünf Eberbacher Kindergärten zunächst auszusetzen. Eine abschließende Entscheidung über die Erhebung dieser Zahlungen ist hiermit nicht verbunden. Diese ist zu einem späteren Zeitpunkt zu treffen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit in diese Regelung einbezogen werden alle Familien – auch die Eltern und Personensorgeberechtigten, deren Kinder in einer Notgruppe betreut werden. Die Einzugsermächtigungen für April werden nicht genutzt werden. Beiträge, die durch Daueraufträge gezahlt wurden, werden zurücküberwiesen.

Die Stadt hat dasselbe für die Elternbeiträge im Hort und in der Randzeitbetreuung beschlossen. Diese Entscheidung gilt nur für April, da nach dem aktuellen Stand die Einrichtungen am 20. April wieder öffnen werden. Falls die Schließung verlängert werden sollte, wird die Situation neu beraten werden.

Auch die Gemeinde Waldbrunn hat vor, die Kindergarten- und die Gebühr für die Verlässliche Grundschule für April zunächst auszusetzen. Bereits eingezogenen Beträge sollen rücküberwiesen werden.