Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Endlich wieder einmal den heimischen Gottesdienst live mitfeiern können – für viele ältere, kranke oder von Corona-Ängsten geplagte Mitbürger ist dies ein Herzenswunsch. Eine Gruppe engagierter Gemeindemitglieder der katholischen Pfarrei St. Johannes Nepomuk lässt diesen Wunsch jetzt zumindest ein Stück weit in Erfüllung gehen. Nach erfolgreicher Testphase soll die Sonntagsmesse aus der Eberbacher Pfarrkirche nun mindestens bis einschließlich Weihnachten live über den Youtube-Kanal der Seelsorgeeinheit Edith Stein gestreamt werden und dort auch noch ein paar Tage nach der jeweiligen Liveübertragung online abrufbar sein.

"Natürlich ersetzt das nicht den Gottesdienst-Besuch", sagt Bezirkskantor Severin Zöhrer. "Aber den Menschen, die dazu keine Möglichkeit haben, gibt es doch ein bisschen Heimat."

Bereits 93 Mal war die Messfeier vom ersten Adventssonntag bis gestern im Internet aufgerufen worden, und das, obwohl bislang nur über Mundpropaganda davon zu erfahren war. Für Pfarrgemeinderat Andreas Hock ist dies ein Beweis für den großen Bedarf, der in diesem Bereich besteht. "Gerade jetzt, wo wegen Corona keine Gottesdienste in den Altersheimen stattfinden können, ist das eine tolle Möglichkeit, zum Beispiel auch die Menschen dort an der Messe teilhaben zu lassen", findet er. "Nicht an irgendeiner Messe in Freiburg oder andernorts, sondern an der in der eigenen Kirche, mit dem eigenen Pfarrer, den bekannten Lektoren und Ministranten." Sicher verfügten nicht alle älteren Menschen über PC, Tablet, Smartphone oder ein internet-fähiges Fernsehgerät, weiß Hock. "Aber meist finden sich doch Kinder oder Nachbarn, die ihnen da behilflich sein können."

Ein Raummikrofon sorgt bei der Aufnahme des Gottesdienstes für den perfekten Sound bei Orgelmusik und Schola-Gesang, die Mikrofonanlage der Kirche gewährleistet die gute Verständlichkeit der Sprecher. Mit seiner professionellen Kamera zeichnet Daniel Hilbert von der Katholischen Jungen Gemeinde (KjG) für die gute Bildqualität verantwortlich. Er kümmert sich – als "Webmaster" – auch um die Einspeicherung der Aufnahme in den YouTube-Kanal der Kirchengemeinde. Der Zugriff auf den Live-Stream erfolgt über den entsprechenden Link auf der Website der Seelsorgeeinheit oder auf YouTube. Am Sonntag, 6. Dezember, wird die Messe zum Kolpinggedenktag ab 11 Uhr live aus der Kirche St. Josef in Eberbach Nord übertragen.

Im Hinblick auf Weihnachten werde die neue Möglichkeit, die Christmette oder den Festgottesdienst am 1. Weihnachtstag aus der eigenen Kirche zumindest am Bildschirm zu erleben, noch zusätzlich an Bedeutung gewinnen, ist Severin Zöhrer überzeugt. "Denn da wird es in der Kirche sicherlich nicht genug Plätze für alle geben, die hineinwollen."

Wenn es nach Zöhrer, Hock, Hilbert und ihren Mitstreitern Raphael Diehm und Peter Sack geht, soll die Liveübertragung der Sonntagsgottesdienste künftig eine feste Einrichtung werden – weiter verbessertes technisches Equipment inklusive.