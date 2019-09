Die Jugend-Europameisterin im JuJutsu, Tanika Runkel, trainiert derzeit in Eberbach an ihrer Athletik. Foto: Peter Bayer

Von Peter Bayer

Eberbach. "Was ist JuJutsu?" Da muss die 19-jährige Tanika Runkel erst einmal kurz überlegen. "Ein sehr vielseitiger moderner Kampfsport mit Elementen aus Judo, Bodenkampf, Karate und Kickboxen", beschreibt die Beerfeldenerin die Sportart, in der sie mehrfach Deutsche Jugendmeisterin, Europameisterin und sogar Vizeweltmeisterin geworden ist. Derzeit arbeitet sie unter Anleitung von Gregor Haslberger im Fitnessstudio Palestra an ihrer Athletik.

"Tanika, um da langfristig mithalten zu können, brauchst Du ein breiteres Kreuz!" Diese Aussage ihres Bundestrainers nach dem vorzeitigen Scheitern in der Klasse U 21 bei der Jugendweltmeisterschaft im November in Abu Dhabi brachte sie dazu, sich im Fitnessstudio anzumelden. Bis dahin war die 19-jährige praktisch von Erfolg zu Erfolg geeilt, gab es für sie nur ganz selten kleinere Rückschläge.

Mit sieben Jahren kam sie zum Judoclub Erbach, wo ihr Talent entdeckt wurde. Alles war "sehr spielerisch, aber der Biss war schon da", erinnert sie sich. Vor allem, als sie in ihrem ersten Turnier 2008 Zweite wurde. Denn Platz zwei war definitiv zu wenig für die ehrgeizige Achtjährige.

Ihr zweites Turnier waren bereits die offenen Hessischen Meisterschaften, wo sie nur gegen Jungs kämpfen musste. Das Vorurteil "Mädchen können ja gar nicht schlagen" hat sie mit dem Turniersieg schnell ausgeräumt. Es folgten viele kleinere Wettkämpfe, in denen sie immer Gold oder Silber gewann. 2010 wurde sie in den Hessenkader berufen.

Trotz oder vielleicht auch wegen der Erfolge wurde ihr Ehrgeiz nicht kleiner. "Manchmal stehe ich mir damit selbst ein bisschen im Weg", gibt sie zu. Wenn sie sich in eine Sache so reinsteigert, dass sie den Blick aufs Ganze verliert. Oder im Training zu verbissen ist. "Kurz rausgehen und durchschnaufen wäre manchmal besser", weiß sie.

Mit 15 Jahren kam "der Punkt, wo sich die Spreu vom Weizen trennt". "Das Training wird härter, intensiver, es geht in den Leistungsbereich, Laufen und Kraftübungen mit dem eigenen Körpergewicht kommen hinzu", beschreibt Tanika die ersten einschneidenden Veränderungen. 2015 startete sie auch als 15-Jährige erstmals bei den Deutschen Meisterschaften. In der Altersklasse U 18 bis 44 Kilogramm wurde sie Vizemeisterin, kam nach erfolgreicher Sichtung 2016 in den Bundeskader.

"Ich hatte das Gefühl, ich stehe vor einer Wand", schildert sie. So viele neue Eindrücke stürmten auf sie ein. Und eines merkte sie schnell: Es gehört nicht immer nur Spaß dazu. "Erstmals habe ich auch Kritik bekommen", erinnert sie sich. Die Trainingskämpfe wurden intensiver, die Erwartungshaltung größer. Aber Tanika wuchs mit den Aufgaben.

Im Herbst 2016 startete sie bei ihrem ersten großen internationalen Turnier, den Jugend-Europameisterschaften in der Veltins-Arena auf Schalke. "Das war ziemlich cool", sagt sie, bezieht sich dabei auf die Atmosphäre und das Turnier. Ohne große Erwartungen gestartet, holte sie sich den Titel. Für damalige Verhältnisse, wie sie sagt, "ein wahnsinniger Traum, der in Erfüllung gegangen ist", und für sie den bislang größten Stellenwert hat.

Im März 2017 kam die nächste Herausforderung - die Jugendweltmeisterschaft in Athen, wo Tanika in der Klasse bis 48 Kilogramm antrat. Sie hat nur von Kampf zu Kampf gedacht. Als der Bundestrainer laut "Finale" schrie, hat sie erst realisiert, dass sie gerade das Halbfinale gewonnen hatte. Das Finale hat sie dann gegen eine Ukrainerin verloren.

2017 wurde sie noch einmal Deutsche Meisterin, inzwischen in der Klasse bis 52 Kilo. Nicht so gut lief es hingegen bei der Europameisterschaft in Bukarest, wo sie im zweiten Kampf der Trostrunde ausschied. Die vier Kilo Gewicht mehr hat sie "brutal an der Kraft der Gegnerinnen im Griffkampf" gemerkt. "Du wirst durch die Gegend geschoben und kannst nichts machen", sagt sie. Zudem hat sie eine Rückenverletzung aus dem Vorbereitungstraining behindert.

Im vorigen Jahr wurde sie erneut Deutsche Meisterin, doch bei der Weltmeisterschaft war die Umstellung auf die nächsthöhere Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm zu viel, auch hier scheiterte sie in der zweiten Trostrunde. Und erhielt vom Bundestrainer den Rat, an ihrer Athletik zu arbeiten.

Das macht sie seither in Eberbach ausgiebig - zwei Mal zwei Stunden am Tag. Samstags hat sie meist frei, "wenn nicht vier Stunden Kadertraining in Wiesbaden anstehen", sagt sie und lacht. In Eberbach hat sie Gregor Haslberger kennengelernt, der sie in seine Trainingsgruppe mit den Spitzenboxern "adoptiert" hat.

Die letzten eineinhalb Jahre waren schwierig, auch weil in ihrem Heimverein entsprechende Trainingspartner fehlten. Dazu hat sie auch noch das Abitur gemacht. "Wenn ich die Wahl zwischen der Vorbereitung für eine Klausur oder Training hatte, habe ich mich fürs Training entschieden", verrät Tanika, die dieses Jahr am Hohenstaufen-Gymnasium ihr Abitur gemacht hat. "Die Note war aber gar nicht so schlecht."

Beruflich steht demnächst eine Veränderung bei der 19-Jährigen an. Bei der Sportfördergruppe der Landespolizei Hessen in Wiesbaden beginnt sie ihr Studium für den gehobenen Polizeidienst. "Das ist eine super Kombination, da kann ich mein Hobby mit dem Beruf verbinden", freut sie sich. Weil Sport und Studium hälftig aufgeteilt werden, erstreckt es sich über viereinhalb Jahre.

Wie motiviert sich Tanika als Vizeweltmeisterin für künftige Wettkämpfe? "Man ist Zweite", sagt sie. "Und außerdem ist es Jugend, im Erwachsenenbereich geht’s erst richtig los." Hier will sie, wenn sie sich in Wiesbaden eingewöhnt hat, Fuß fassen und international erfolgreich werden. "Das ist ein langer Weg", weiß sie aber auch.

Wenn sie einen Wunsch frei hätte? "Immun sein gegen Verletzungen", sagt die 19-Jährige, die immer wieder "Wehwehchen" plagen, nach kurzem Überlegen. Vor allem Finger und Zehen werden in Mitleidenschaft gezogen. "Man muss zwar immer damit rechen, dass etwas Schlimmeres passiert, darf aber keine Angst davor haben. Und wenn, muss man es akzeptieren und das Bestmögliche daraus machen."

Weil sie zuletzt viel Athletik trainierte, hat das Kämpferische darunter gelitten. Platz drei bei den Deutschen Meisterschaften in diesem Jahr findet sie daher auch nicht so schlimm. "Ich stand ja kaum auf der Matte", weiß sie die Platzierung gut einzustufen, freut sich darauf, die in Eberbach neu erworbenen athletischen Fähigkeiten demnächst auf die Matte zu bringen. Zumal sie inzwischen auch ihre Rückenprobleme im Griff hat. Erste Gelegenheiten dazu sind im Oktober die German Open in der U 21 und die Weltmeisterschaft in Abu Dhabi. Beides dann in der Klasse bis 57 Kilogramm.